Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Romantis Kim Seon-ho dan Go Youn-jung di Balik Layar, Bikin Warganet Baper

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |07:32 WIB
Potret Romantis Kim Seon-ho dan Go Youn-jung di Balik Layar, Bikin Warganet Baper
Potret Romantis Kim Seon-ho dan Go Youn-jung di Balik Layar, Bikin Warganet Baper (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Aktor Korea Kim Seon-ho dan lawan mainnya, Go Youn-jung, baru-baru ini menarik perhatian para penggemar. Dalam unggahan terbarunya di Instagram @seonho__kim, keduanya tampak menunjukkan kedekatan selama proses syuting serial Can This Love Be Translated.

Diketahui, drama terbaru ini menandai kembalinya Kim Seon-ho ke genre rom-com setelah sebelumnya membintangi serial Hometown Cha-cha-cha. Dalam unggahan tersebut, Kim Seon-ho terlihat berfoto bersama Go Youn-jung dengan ekspresi ceria dan penuh keakraban.

Postingan ini pun langsung mendapat respons hangat dari para penggemar di media sosial. Penampilan keduanya dinilai menunjukkan chemistry yang kuat, bahkan di luar layar.

Hal tersebut membuat publik semakin penasaran dengan hubungan karakter mereka di dalam drama. Para penggemar memuji kedekatan Kim Seon-ho dan Go Youn-jung yang terlihat natural serta menyebut keduanya tampak serasi.

Beberapa penggemar bahkan mulai berekspektasi terhadap adegan-adegan romantis yang akan hadir di episode-episode mendatang dalam serial Can This Love Be Translated.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/612/3196605/nathalie-7YE0_large.jpg
Viral Nathalie Holscher Lupa Mute Live saat Angkat Telepon Cowok, Netizen Heboh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/612/3196465/pramugari-qJp8_large.jpg
Kisah Sedih Florencia Lolita, Pramugari Korban Pesawat ATR 40-500 yang Jatuh Ternyata Akan Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/612/3196375/viral-8KZG_large.jpg
Viral! Pengantin di Tasikmalaya Gelar Pernikahan Pakai Konsep Cosplay Anime Demon Slayer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/612/3195464/daehoon-cyiA_large.jpg
Viral, Na Daehoon Kepergok Kondangan Bareng Diva Azzura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/25/3194888/turis_asing-JQTy_large.jpg
Viral Turis Asing Pakai Bikini Dekat Kuil di Thailand, Tuai Pro dan Kontra Warganet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/194/3194647/tren-CuVK_large.jpg
Lagi Heboh Tote Trader Joe’s, Tas Belanja Murah Kini Dijual Ratusan Juta
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement