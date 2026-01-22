Potret Romantis Kim Seon-ho dan Go Youn-jung di Balik Layar, Bikin Warganet Baper

JAKARTA - Aktor Korea Kim Seon-ho dan lawan mainnya, Go Youn-jung, baru-baru ini menarik perhatian para penggemar. Dalam unggahan terbarunya di Instagram @seonho__kim, keduanya tampak menunjukkan kedekatan selama proses syuting serial Can This Love Be Translated.

Diketahui, drama terbaru ini menandai kembalinya Kim Seon-ho ke genre rom-com setelah sebelumnya membintangi serial Hometown Cha-cha-cha. Dalam unggahan tersebut, Kim Seon-ho terlihat berfoto bersama Go Youn-jung dengan ekspresi ceria dan penuh keakraban.

Postingan ini pun langsung mendapat respons hangat dari para penggemar di media sosial. Penampilan keduanya dinilai menunjukkan chemistry yang kuat, bahkan di luar layar.

Hal tersebut membuat publik semakin penasaran dengan hubungan karakter mereka di dalam drama. Para penggemar memuji kedekatan Kim Seon-ho dan Go Youn-jung yang terlihat natural serta menyebut keduanya tampak serasi.

Beberapa penggemar bahkan mulai berekspektasi terhadap adegan-adegan romantis yang akan hadir di episode-episode mendatang dalam serial Can This Love Be Translated.