Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Viral, Lisa BLACKPINK dan Ma Dong Seok Lagi Syuting Film di Bandung Barat

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 23 Januari 2026 |12:17 WIB
Viral, Lisa BLACKPINK dan Ma Dong Seok Lagi Syuting Film di Bandung Barat
A
A
A

JAKARTA Viral kabar Lisa BLACKPINK dan Ma Dong Seok sedang syuting film di Bandung Barat. Media sosial dihebohkan dengan informasi bahwa Lisa dan Ma Dong Seok terlibat pengambilan gambar film spin-off Netflix Extraction: Tygo di kawasan Bandung.

Film Tygo yang dibintangi Lalisa Manobal (Lisa BLACKPINK), Ma Dong Seok, dan Lee Jin Wook diketahui mengambil lokasi syuting di kawasan Karst Citatah, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Kabar ini menjadi viral di media sosial.

Dikutip dari akun TikTok @kevindikmanto2, proses pengambilan gambar di kawasan Bandung Barat ini akan melengkapi rangkaian syuting yang sebelumnya telah dilakukan di Korea Selatan pada awal Januari 2026.

Panorama alam bebatuan kapur yang ikonik di kawasan tersebut dijadikan latar utama set film. Di lokasi terlihat puluhan kendaraan kru produksi serta petunjuk arah bertuliskan bahasa Inggris dan Korea.

Pengelola objek wisata setempat membenarkan bahwa kawasan tersebut digunakan sebagai lokasi syuting. Namun, pihak pengelola belum dapat memastikan kehadiran para pemeran utama saat proses pengambilan gambar berlangsung.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/612/3207768/hampers-h8NX_large.jpg
Mengintip Isi Hampers Lebaran Unik Presiden Prabowo untuk Raffi Ahmad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/14/612/3206926/viral-2htP_large.jpg
Viral! Pedagang Aksesori Pamer Oleh-Oleh untuk Keluarga di Kampung, Malah Bikin Netizen Terharu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/14/612/3206913/viral-5VFm_large.jpg
Mengenal Fenomena Fake Rich yang Viral di Media Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/612/3206521/medsos-IBvD_large.jpg
5 Negara dengan Netizen Paling Tidak Sopan di Dunia, Indonesia Masuk Daftar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/612/3206466/viral-EPu9_large.jpg
Viral Video Netizen Dapat THR dari Bapak Kos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/612/3206301/pelaku_pelecehan_seksual-BpdQ_large.jpg
Viral Penumpang KRL Alami Pelecehan Seksual Sampai Menangis Ketakutan Lihat Pelaku
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement