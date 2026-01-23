JAKARTA – Viral kabar Lisa BLACKPINK dan Ma Dong Seok sedang syuting film di Bandung Barat. Media sosial dihebohkan dengan informasi bahwa Lisa dan Ma Dong Seok terlibat pengambilan gambar film spin-off Netflix Extraction: Tygo di kawasan Bandung.
Film Tygo yang dibintangi Lalisa Manobal (Lisa BLACKPINK), Ma Dong Seok, dan Lee Jin Wook diketahui mengambil lokasi syuting di kawasan Karst Citatah, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Kabar ini menjadi viral di media sosial.
Dikutip dari akun TikTok @kevindikmanto2, proses pengambilan gambar di kawasan Bandung Barat ini akan melengkapi rangkaian syuting yang sebelumnya telah dilakukan di Korea Selatan pada awal Januari 2026.
Panorama alam bebatuan kapur yang ikonik di kawasan tersebut dijadikan latar utama set film. Di lokasi terlihat puluhan kendaraan kru produksi serta petunjuk arah bertuliskan bahasa Inggris dan Korea.
Pengelola objek wisata setempat membenarkan bahwa kawasan tersebut digunakan sebagai lokasi syuting. Namun, pihak pengelola belum dapat memastikan kehadiran para pemeran utama saat proses pengambilan gambar berlangsung.