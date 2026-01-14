Viral, Na Daehoon Kepergok Kondangan Bareng Diva Azzura

JAKARTA – Viral, Na Daehoon kepergok kondangan bareng Diva Azzura. Selebgram Na Daehoon terlihat menghadiri acara pernikahan bersama Diva Azzura di tengah isu KDRT yang disebarkan oleh Julia Prastini alias Jule yang kian memanas.

Akun TikTok @randomgirl________ membagikan video yang memperlihatkan potret Na Daehoon bersama seorang perempuan di sebuah pesta pernikahan. Dalam video tersebut, Daehoon mengenakan seragam berwarna biru dan datang bersama seorang perempuan muda ke acara kondangan kerabat.

Keduanya tampak serasi mengenakan busana senada berwarna biru. Na Daehoon mengenakan batik, sementara perempuan tersebut tampil anggun dengan kebaya.

Kabar kedekatan mereka mencuat sejak beredar potongan video yang menunjukkan Daehoon dan Diva menghabiskan waktu bersama. Setelah kasus perselingkuhan Jule terbongkar, Daehoon sempat menuai simpati publik karena dianggap sebagai sosok ayah siaga yang mengurus ketiga anaknya. Namun kini, perhatian publik beralih pada sosok perempuan yang kerap terlihat bersamanya, yakni Diva Azzura Vriska.

Dari video yang beredar, tampak Na Daehoon dan Diva bernyanyi bersama. Tak sekadar karaoke, Na Daehoon juga terlihat bernyanyi sambil menggenggam tangan Diva.

Selain kebersamaan dengan Na Daehoon, Diva juga disebut memiliki momen bersama ketiga anak Daehoon. Bahkan, salah satu foto yang beredar memperlihatkan Diva dan Na Daehoon berada di dalam mobil bersama anak bungsunya.

Hingga berita ini ditayangkan, belum ada klarifikasi resmi dari Na Daehoon maupun Diva Azzura terkait status hubungan mereka. Meski demikian, interaksi hangat yang terekam tersebut memicu spekulasi bahwa Daehoon telah membuka lembaran baru dalam kehidupannya.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)