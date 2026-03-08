Vidi Aldiano Selalu Berpikir Positif Meski Berjuang Melawan Kanker Ginjal

JAKARTA - Penyanyi Vidi Aldiano terus berjuang melawan kanker ginjal yang dideritanya selama enam tahun hingga akhir hayatnya. Meski menghadapi penyakit serius, sosok Vidi dikenang sebagai pribadi yang selalu berpikir positif.

Hal tersebut diungkapkan oleh musisi Purwacaraka saat mengenang sosok Vidi Aldiano. Menurutnya, Vidi merupakan pribadi yang tetap menunjukkan sikap baik dan optimistis, bahkan di masa-masa terakhir kehidupannya.

Purwacaraka menilai, dalam hari-hari terakhirnya Vidi tidak memperlihatkan keluhan sakit kepada orang-orang di sekitarnya.

"Ya kalau lihat dari hari-hari terakhirnya sih nice ya, dia tidak memperlihatkan keluhan (sakit) dan lain-lain. Saya kira itu positif, kalau memang ada sesuatu juga tidak perlu diperlihatkan dan tetap beberapa happy lah," ujar Purwacaraka usai melayat ke rumah duka Vidi Aldiano di Jalan Kecapi Nomor 57, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, Sabtu (7/3/2026) malam.