HOME WOMEN LIFE

Tak Hanya Ibadah, Jamaah Istiqlal Bisa Cek Kesehatan Gratis dan Ikut Kajian Halal Lifestyle

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 08 Maret 2026 |02:22 WIB
Tak Hanya Ibadah, Jamaah Istiqlal Bisa Cek Kesehatan Gratis dan Ikut Kajian Halal Lifestyle
Tes Kesehatan Gratis di Istiqlal
A
A
A

JAKARTA - Memaksimalkan momentum Ramadan, Masjid Istiqlal di Jakarta Pusat menjadi tempat berlangsungnya kegiatan sosial dan edukasi. Acara ini menyasar ribuan jemaah dengan memberikan layanan kesehatan gratis, penyaluran santunan, hingga edukasi gaya hidup halal, Jumat (6/3/2026). 

Tak hanya itu, kajian bertema gaya hidup halal (halal lifestyle) serta aktivitas edukatif untuk anak-anak, seperti lomba mewarnai dan kegiatan bercerita bertema islami juga tersedia di Masjid Istiqlal selama Ramadan.

Selain itu, jamaah yang merasa tak enak badan, atau sekadar ingin medical check up, bisa menghadiri pemeriksaan kesehatan gratis di Masjid Istiqlal.

Sekretaris Perusahaan Asuransi Jasindo, Brellian Gema, menyatakan  perusahaan mengerahkan unit "Mobil Sehat Jasindo" untuk memberikan pemeriksaan kesehatan bagi jemaah yang hadir di masjid tersebut.

Selain layanan kesehatan, aksi sosial ini juga melibatkan pemberian santunan dan bingkisan kepada anak yatim dan kaum duafa, serta pembagian paket takjil untuk berbuka puasa. Perusahaan juga memberikan dukungan fasilitas bagi pengunjung masjid, berupa penyediaan rak penitipan sepatu dan stasiun pengisian daya (charging station) di area masjid.

"Kami berupaya menghadirkan dukungan nyata bagi masyarakat. Melalui layanan kesehatan gratis dan santunan ini, kami berharap dapat memberikan dampak sosial secara langsung," ujar Brellian saat ditemui di sela-sela kegiatan.

Program ini diharapkan dapat menciptakan ruang ibadah yang lebih kondusif bagi masyarakat selama menjalankan rangkaian ibadah di Masjid Istiqlal sepanjang Ramadan tahun ini.
 

(Khafid Mardiyansyah)

Telusuri berita women lainnya
