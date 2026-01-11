Advertisement
FOOD

Teh vs Kopi, Mana yang Lebih Baik untuk Kesehatan Tulang?

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 12 Januari 2026 |02:37 WIB
JAKARTA - Minum teh atau kopi merupakan kebiasaan sehari-hari yang umum dilakukan oleh banyak orang di seluruh dunia. Namun, konsumsi dua minuman ini kerap dikaitkan dengan dampaknya terhadap kesehatan tulang.

Dilansir dari Verywell Health, Senin (12/1/2026) kopi mengandung kafein, yakni stimulan yang dapat meningkatkan energi dan fokus. Namun, dari perspektif kesehatan tulang, kafein disebut dapat meningkatkan ekskresi kalsium melalui urin.

Artinya, semakin banyak kafein yang dikonsumsi, semakin besar pula jumlah kalsium yang berpotensi hilang dari tubuh. Padahal, kalsium merupakan mineral penting untuk menjaga kekuatan dan kepadatan tulang.

Meski demikian, efek negatif kafein terhadap tulang tampaknya bergantung pada jumlah konsumsi serta asupan kalsium secara keseluruhan. Jika seseorang memiliki asupan kalsium yang cukup, misalnya melalui susu, yogurt, sayuran hijau, atau suplemen, maka dampak kafein terhadap kesehatan tulang dapat diminimalkan.

Berbeda dengan kopi, teh, terutama teh hijau dan teh hitam, justru mengandung flavonoid, yaitu senyawa antioksidan yang dapat memberikan efek perlindungan pada sel-sel tubuh. Konsumsi teh juga dikaitkan dengan kepadatan tulang yang lebih baik, terutama pada mereka yang rutin mengonsumsinya.

 

