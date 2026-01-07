Fakta-Fakta Jule dan Jefri Nichol Diduga Punya Hubungan hingga Liburan Bareng ke Bali

Fakta-Fakta Jule dan Jefri Nichol Diduga Punya Hubungan hingga Liburan Bareng ke Bali (Foto: TikTok)

JAKARTA – Influencer Julia Prastini alias Jule dikabarkan memiliki hubungan kedekatan dengan aktor Jefri Nichol. Bahkan, foto liburan mereka di Bali sudah di-spill oleh netizen.

Meski tampak dari belakang, netizen memastikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan tersebut adalah Jule dan Jefri Nichol.

Berikut adalah fakta-fakta mengenai isu Jule dan Jefri yang dirangkum Okezone.

1. Info A1

Isu kedekatan keduanya berawal dari komentar akun TikTok @ajisss0707 yang mengklaim keduanya sedang berada di Bali.

“Valid 100 persen ya. Tinggal tunggu saja ada yang ketemu di beach club atau kafe. Lihat saja, mereka saling follow kok (di Instagram),” tulisnya.

Pernyataan warganet tersebut diperkuat dengan foto unggahan Jule di Insta Story pada 6 Januari 2026. Dalam foto tersebut, Jule yang diduga sedang berada di Bali mengabadikan pemandangan matahari terbenam dari pinggir pantai.