HOME WOMEN MOM AND KIDS

Viral Ibu Ini Tak Mau Sekolahkan Anak, Sebut Sekolah Tempat Bullying

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 05 Januari 2026 |06:10 WIB
Viral Ibu Ini Tak Mau Sekolahkan Anak, Sebut Sekolah Tempat Bullying
Viral Ibu Ini Tak Mau Sekolahkan Anak, Sebut Sekolah Tempat Bullying (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Viral di media sosial konten orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya meski sudah berusia 11 tahun. Mereka menilai anak tidak perlu sekolah di sekolah pada umumnya dan cukup diajari secara mandiri di rumah, serta menyebutnya homeschooling.

Keluarga tersebut memiliki akun TikTok bernama plengerfamily. Di akun tersebut, mereka membagikan kehidupan sehari-hari, termasuk cara mendidik anak satu-satunya di keluarga tersebut bernama Jane.

Belakangan, konten-konten yang dibuat di akun plengerfamily menjadi pembahasan warganet karena dinilai “agak lain”. Bagaimana tidak, orang tua Jane merasa tidak perlu menyekolahkan anaknya karena latar belakang mereka sebagai guru sekaligus dosen.

Bahkan, ibu Jane secara terang-terangan menyebut bahwa sekolah adalah tempat perundungan, seperti kasus yang belakangan sering terjadi di lingkungan sekolah. Warganet pun menasihati bahwa anak tetap memerlukan sosialisasi dengan lingkungan sekitar, dan salah satunya bisa didapatkan dari sekolah.

Namun, orang tua Jane merasa sosialisasi tidak semata-mata didapatkan dari interaksi dengan teman-teman di sekolah. Ada pula konten mereka yang mengungkap cara Jane belajar meski tidak bersekolah.

Dalam video itu, Jane menjelaskan caranya belajar berhitung menggunakan mainan. Namun, warganet menilai cara tersebut lebih cocok digunakan oleh toddler atau anak kecil, dibandingkan Jane yang sudah menginjak usia remaja.

“Halo teman-teman, aku tuh enggak pernah seumur hidup aku menginjak bangku sekolah. Tapi aku bisa belajar berhitung, loh. Ini salah satu cara aku belajar berhitung,” ujar Jane dalam video sambil menunjukkan mainan.

Topik Artikel :
Bullying Bully Sekolah Viral
Telusuri berita women lainnya
