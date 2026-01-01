Sambut 2026, Luna Maya Potong Rambut: Buang Sial dan Fall in Love Again Again!

JAKARTA - Luna Maya memiliki cara tersendiri untuk memasuki tahun baru di 2026. Dia memilih mengubah tampilan rambutnya.

Luna Maya memotong rambutnya menjadi pendek di bawah telinga. Luna berambut pendek adalah kesukaan sang suami, Maxime Bouttier.

"Fall in Love Again Again," ujarnya, dikutip di akun Instagramnya, Kamis (1/1/2026)

Rambut Luna dipotong oleh hair dresser Kiefer Lippens, yang kerap memotong rambut para selebriti Tanah Air.

Luna merupakan klien terakhir Kiefer Lippens di 2025. Saat melakukan potong rambut, keduanya pun mengobrol santai.

"Karena Tahun Baru, new look," ujar Luna.

Kiefer pun menimpali ungkapan Luna, "Buang sial ya," ujar Keifer. "Kita buang sial," timpal Luna.

Luna mengaku suka dengan rambut pendek karena perawatannya tidak ribet dan bisa cepat mengikuti aktivitas. Padahal, Luna menceritakan kalau banyak orang yang lebih suka bila dirinya berambut panjang, "Katanya."

Jenis potongan rambut Luna, potongan pendek di bawah kuping, diberikan sentuhan layer pada bagian dalam rambut. Sebab rambut Luna tebal terutama di bagian belakang.

Sehingga efeknya volume tidak besar tapi tetap dapat efek slick, "Ada bob yang rata gitu," ujar Kiefer Lippens.

Usai potong rambut, Luna pun menuai pujian dari warganet. Berikut beragam komentarnya: