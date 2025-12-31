Viral Wanita Cantik Asal Prabumulih Dinikahi Bule Australia, Maharnya Rumah Rp10,8 Miliar hingga Berlian

JAKARTA - Viral wanita cantik asal Prabumulih dinikahi bule Australia dengan mahar yang tembus miliaran rupiah. Pernikahan lintas negara yang menyatukan Indonesia dan Australia mendadak viral di media sosial. Tak hanya karena kisah cintanya, pernikahan ini juga menyedot perhatian publik berkat mahar bernilai fantastis.

Seorang pria asal Australia, Christopher John Laffy (32), resmi menikahi gadis asal Prabumulih, Princessilia Edsha Rianto (27), pada Senin, 29 Desember 2025, di Kota Prabumulih, Sumatra Selatan, demikian dilansir dari Instagram Muaraenim_insta.

Mahar yang diberikan Christopher terbilang luar biasa. Ia menyerahkan uang tunai sebesar Rp1,2 miliar, sebuah rumah mewah senilai Rp10,8 miliar, emas seberat 8,9 gram, serta berlian sebagai bagian dari mas kawin pernikahan tersebut.

Tak hanya itu, keseriusan Christopher juga terlihat dari langkahnya memboyong seluruh keluarga besarnya dari Australia ke Prabumulih untuk menghadiri prosesi pernikahan. Kehadiran keluarga besar mempelai pria ini dinilai sebagai bentuk komitmen, penghormatan terhadap keluarga mempelai wanita, sekaligus penghargaan terhadap adat dan budaya setempat.

Kisah cinta keduanya telah terjalin serius sejak Agustus 2025, ketika Christopher memutuskan memeluk agama Islam. Prosesi mualaf tersebut disaksikan langsung oleh ayah Princessilia, Eddy Rianto, yang bertindak sebagai saksi.