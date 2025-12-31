Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Cara Menyelamatkan Sisa Makanan Tahun Baru agar Bisa untuk Sarapan

Rani Hardjanti , Jurnalis-Kamis, 01 Januari 2026 |00:10 WIB
Cara Menyelamatkan Sisa Makanan Tahun Baru agar Bisa untuk Sarapan
Cara Menyelamatkan Sisa Makanan Tahun Baru agar Bisa untuk Sarapan. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Menyelamatkan sisa makanan Tahun Baru agar bisa dinikmati kembali untuk sarapan pagi perlu mengetahui caranya. Jadi, jangan langsung dibuang, ya!

Tak ada salahnya menyimpan sisa makanan untuk disantap beberapa jam kemudian atau bahkan beberapa hari lagi. Namun, pastikan cara penyimpanannya tepat.

Jika masih ada pasta, daging, atau ayam panggang, sisa makanan tersebut bisa diolah menjadi beragam hidangan baru yang menarik. Dengan cara menghangatkan dan menyajikan kembali yang tepat, masakan tetap aman dan enak dikonsumsi. Berikut ulasannya, dirangkum dari berbagai sumber, Kamis (1/1/2026).

1. Hangatkan Makanan Sebelum Disimpan

Memanaskan makanan sebelum disimpan adalah hal yang penting. Untuk masakan berkuah, pastikan memanaskannya hingga mendidih.

Sementara itu, untuk makanan berbumbu kental, tambahkan sedikit air, lalu panaskan hingga air mendidih dan sedikit menyusut.

2. Panas-Panas Jangan Langsung Disimpan

Biarkan hidangan panas menjadi dingin sebelum disimpan ke dalam kulkas. Makanan memang bisa langsung dimasukkan saat masih panas, namun perlu diperhatikan suhu kulkas dan disarankan menaikkan suhunya hingga sekitar 5 derajat Celsius.

Menutup makanan saat masih panas dapat menimbulkan uap air yang akhirnya masuk ke dalam makanan. Kondisi ini bisa menyebabkan makanan cepat basi.

 

Telusuri berita women lainnya
