HOME WOMEN FOOD

Resep Steak Mushroom Sauce, Bisa untuk Hidangan Malam Tahun Baru

Rani Hardjanti , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |19:02 WIB
Resep Steak Mushroom Sauce, Bisa untuk Hidangan Malam Tahun Baru
Resep Steak Mushroom Sauce, Bisa untuk Hidangan Malam Tahun Baru. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Sebentar lagi tahun 2025 akan segera berlalu. Namun, masih bingung ingin menyiapkan hidangan untuk malam Tahun Baru?

Salah satu menu favorit yang bisa diterima oleh segala usia adalah steak. Tidak harus menggunakan daging sapi, daging ayam pun bisa menjadi hidangan lezat agar malam Tahun Baru terasa semakin spesial. Ingin tahu cara membuatnya?

Dikutip dari akun Resep Pilihan, Rabu (31/12/2025), Ladies bisa mencoba membuat steak dengan mushroom sauce. Berikut bahan-bahannya:

Bahan:

- 200 gram daging sapi atau ayam
- 1 sendok makan butter
- Garam dan merica bubuk secukupnya
- 2 siung bawang putih, geprek
- 2 batang rosemary segar
- 1 sendok makan minyak

Cara Membuat:

1. Taburi daging dengan garam dan merica. Olesi dengan minyak, lalu sisihkan.

2. Panaskan pan hingga berasap, lalu panggang daging sesuai tingkat kematangan yang diinginkan. Balik daging, masukkan rosemary, bawang putih, dan butter. Masak hingga tingkat kematangan sesuai selera.

3. Istirahatkan daging sekitar 5 menit, lalu potong-potong ukurannya sesuai selera. Tata di piring dan sisihkan.

 

