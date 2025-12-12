Bhavitha Mandava, Model Muda yang Cetak Sejarah Chanel Metiers d’Art 2026

JAKARTA - Bhavitha Mandava, seorang perempuan berusia 25 tahun dari Hyderabad, mencetak sejarah. Dia menjadi model India pertama yang membuka peragaan bergengsi Chanel Metiers d’Art 2026.

Pencapaiannya ini menjadi momen penting bagi representasi India dalam dunia mode mewah global. Ditemukan secara tidak sengaja di sebuah stasiun subway New York, perjalanan kariernya benar-benar luar biasa.

Reaksi emosional orangtuanya atas keberhasilannya juga viral, menyoroti kebanggaan dan cinta yang menyertai pencapaiannya.

Siapa Bhavitha Mandava?

Pada usia yang masih sangat muda, Bhavitha Mandava dari Hyderabad telah meraih tonggak prestasi yang membawa rasa bangga bagi India.

Dari ditemukannya di subway Kota New York hingga menjadi model pertama dari India yang membuka Chanel Metiers d’Art 2026, perjalanan hidupnya sungguh menginspirasi. Penampilannya di runway ikonik tersebut menandai momen bersejarah bagi kehadiran India dalam ranah mode mewah dunia.

Fondasi Akademis yang Kuat

Bhavitha dibesarkan di Hyderabad, India, dan dikenal berprestasi secara akademis. Ia meraih gelar Sarjana Arsitektur dari Jawaharlal Nehru Technological University, didorong oleh minat besar terhadap kreativitas dan desain.

Dia kemudian pindah ke Amerika Serikat untuk melanjutkan pendidikan, dan menyelesaikan gelar master di bidang assistive technology dan human-computer interaction di New York University.

Meski fokus akademisnya berada di bidang arsitektur dan teknologi, Bhavitha diam-diam terus mengembangkan passion-nya di dunia fashion.