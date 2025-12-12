Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Bhavitha Mandava, Model Muda yang Cetak Sejarah Chanel Metiers d’Art 2026

Rani Hardjanti , Jurnalis-Minggu, 14 Desember 2025 |15:08 WIB
Bhavitha Mandava, Model Muda yang Cetak Sejarah Chanel Metiers d’Art 2026
Bhavitha Mandava, Model Muda yang Cetak Sejarah Chanel Metiers d’Art 2026. (Foto: IG Bhavitha Mandava)
A
A
A

JAKARTA - Bhavitha Mandava, seorang perempuan berusia 25 tahun dari Hyderabad, mencetak sejarah. Dia menjadi model India pertama yang membuka peragaan bergengsi Chanel Metiers d’Art 2026. 

Pencapaiannya ini menjadi momen penting bagi representasi India dalam dunia mode mewah global. Ditemukan secara tidak sengaja di sebuah stasiun subway New York, perjalanan kariernya benar-benar luar biasa. 
Reaksi emosional orangtuanya atas keberhasilannya juga viral, menyoroti kebanggaan dan cinta yang menyertai pencapaiannya.

Siapa Bhavitha Mandava?

Pada usia yang masih sangat muda, Bhavitha Mandava dari Hyderabad telah meraih tonggak prestasi yang membawa rasa bangga bagi India. 

Dari ditemukannya di subway Kota New York hingga menjadi model pertama dari India yang membuka Chanel Metiers d’Art 2026, perjalanan hidupnya sungguh menginspirasi. Penampilannya di runway ikonik tersebut menandai momen bersejarah bagi kehadiran India dalam ranah mode mewah dunia.

Fondasi Akademis yang Kuat

Bhavitha dibesarkan di Hyderabad, India, dan dikenal berprestasi secara akademis. Ia meraih gelar Sarjana Arsitektur dari Jawaharlal Nehru Technological University, didorong oleh minat besar terhadap kreativitas dan desain. 

Dia kemudian pindah ke Amerika Serikat untuk melanjutkan pendidikan, dan menyelesaikan gelar master di bidang assistive technology dan human-computer interaction di New York University.

Meski fokus akademisnya berada di bidang arsitektur dan teknologi, Bhavitha diam-diam terus mengembangkan passion-nya di dunia fashion.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/194/3196832//borobudur-ckhA_large.jpg
Fashion Show di Borobudur, MFP 2026 Angkat Industri Asia Tenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/194/3194808//flap_bag-L8Bz_large.jpg
Jangan Salah Beli Tas, Ini Model yang Akan Tren di Tahun 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/194/3194693//suede-slmC_large.jpg
Didominasi Jenis Suede, 5 Model Sepatu Ini Makin Stylish Dipadu Celana Jeans 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/194/3193059//luna_maya-vn31_large.jpg
Sambut 2026, Luna Maya Potong Rambut: Buang Sial dan Fall in Love Again Again!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/612/3192189//mata_panda-Pvzx_large.jpg
Penyebab dan Solusi Hilangkan Mata Bengkak hingga Berkantung di Pagi Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/194/3192178//wardrobe-28M0_large.jpg
15 Pakaian Wajib yang Harus Ada di Lemari Biar Gaya 2026 Makin On Point
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement