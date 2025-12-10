Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Bubur Ayam Dinobatkan sebagai Bubur Terbaik Dunia

Rani Hardjanti , Jurnalis-Rabu, 10 Desember 2025 |16:39 WIB
Bubur Ayam Dinobatkan sebagai Bubur Terbaik Dunia
Bubur Ayam Dinobatkan sebagai Bubur Terbaik Dunia. (Foto: IG @dapurmamamika)
A
A
A

JAKARTA - Bubur ayam dinobatkan sebagai bubur terbaik dunia versi Taste Atlas. Citra rasa lokal ini pun mendapatkan pengakuan global. 

"Melalui penobatan ini, subsektor kuliner Indonesia kembali mencapai potensi besarnya," demikian seperti dikutip dari Instagram ekraf.ri, Rabu (10/12/2025). 

Penobatan global ini muncul di tengah perdebatan bagaimana cara terbaik makan bubur di Indonesia. Seperti diketahui, penggemar bubur Indonesia terpecah menjadi dua kubu, yakni tim makan bubur diaduk dan tidak diaduk. 

Bubur ayam adalah hidangan khas Indonesia berupa bubur nasi yang dimasak hingga sangat lembut, kemudian disajikan dengan suwiran ayam dan berbagai topping seperti kuah kaldu ayam, cakwe, bawang goreng, daun bawang, kecap asin atau kecap manis, kacang kedelai goreng, kerupuk, serta telur rebus atau telur setengah matang. 

Hidangan ini umumnya dinikmati sebagai sarapan, namun juga populer sebagai makanan malam di berbagai kota. Ciri khas bubur ayam Indonesia terlihat dari teksturnya yang lembut dan encer, penggunaan suwiran ayam dengan kuah kaldu gurih, serta variasi topping yang menjadi identitas masing-masing daerah seperti Bandung, Jakarta, Cirebon, Sukabumi, dan Tasikmalaya. 

Berikut ini variasi bubur ayam berdasarkan daerah : 

 

