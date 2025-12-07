Advertisement
HOME WOMEN FOOD

5 Merek Keju Ini Ditarik dari Peredaran, Diduga Terkontaminasi Logam

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Minggu, 07 Desember 2025 |18:08 WIB
5 Merek Keju Ini Ditarik dari Peredaran, Diduga Terkontaminasi Logam
Terdapat 5 merek keju yang ditarik dari peredaran. Alasannya keju tersebut terkontaminasi logam. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Terdapat 5 merek keju yang ditarik dari peredaran. Alasannya keju tersebut terkontaminasi logam. 

Keju parut biasanya menjadi stok di kulkas sebagai pelengkap berbagai masakan. Biasanya keju parut bisa digunakan untuk olahan makanan apapun. 

Namun terkini ada beberapa merk keju parut yang patut diwaspadai, dan telah ditarik oleh Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA). 
Mereka menarik lebih dari 1,5 juta kantong keju parut karena diduga terkontaminasi serpihan logam.  

Produk-produk ini diproduksi oleh Great Lakes Cheese Co dan dijual dalam bentuk merek toko (private label) di berbagai ritel besar seperti Walmart, Aldi, Target, Publix, dan Sprouts. FDA mengklasifikasikan keju yang ditarik ini sebagai Class II recall.

Di mana produk bisa menyebabkan gangguan kesehatan sementara yang masih bisa ditangani secara medis jika dikonsumsi. Produk yang terdampak adalah jenis 

1. Keju Mozzarella parut
2. Italian-style blend
3. Pizza blend
4. Campuran Mozzarella & Provolone/Parmesan

Sementara itu, merek toko yang ikut terdampak antara lain Great Value, Happy Farms (Aldi), Good & Gather (Target), Publix, dan Food Club. Produk ini dijual di 31 negara bagian AS dan Puerto Rico.  

 

Topik Artikel :
Logam Berbahaya keju susu
