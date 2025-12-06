Profil dan Potret Audi Marissa, Diisukan Bakal Cerai dengan Anthony Xie

JAKARTA – Profil dan potret Audi Marissa kembali menjadi sorotan publik setelah munculnya rumor keretakan rumah tangganya dengan sang suami, Anthony Xie. Spekulasi tersebut mencuat karena keduanya disebut jarang menampilkan kebersamaan di media sosial. Di tengah isu tersebut, Audi juga dikabarkan kembali memeluk agama Islam setelah lima tahun menganut Kristen mengikuti suaminya.

Isu perpindahan agama itu mencuat setelah ibunda Audi, Jennar Marissa, membagikan unggahan lewat Insta Story. Ia mengunggah foto lama bersama Audi dan putranya, Audi Rizaldy, sambil menuliskan kalimat, “InsyaAllah kita umrah bersama. Alhamdulillah.” Unggahan inilah yang kemudian memicu berbagai spekulasi di publik.

Hingga berita ini diterbitkan, Audi Marissa belum memberikan pernyataan resmi terkait rumor perceraiannya maupun kabar perpindahan keyakinannya. Sementara itu, Anthony Xie sempat memberikan tanggapan singkat mengenai isu yang beredar.

“Saya hanya mau bilang, kalau rumor yang tersebar di luar sana sudah terlalu berlebihan. Saya tidak harus membuat pernyataan terkait kondisi rumah tangga saya. Mohon doanya saja untuk kami,” ujarnya.

Profil Audi Marissa