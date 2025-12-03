Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Kehilangan Anak Adalah Kasus Terberat pada Psikologi Orangtua, Ini 5 Tahap yang Dialami 

Rani Hardjanti , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |19:37 WIB
Kehilangan Anak Adalah Kasus Terberat pada Psikologi Orangtua, Ini 5 Tahap yang Dialami 
Kehilangan Anak Adalah Kasus Terberat pada Psikologi Orangtua, Ini 5 Tahap yang Dialami. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kehilangan anak merupakan bentuk duka yang paling berat dan kompleks dialami manusia. Hal ini dijelaskan berbagai penelitian dan teori psikologi modern yang menunjukkan bahwa proses pemulihan orangtua dapat berlangsung sangat panjang akibat trauma mendalam.

Psikolog klinis menjelaskan bahwa reaksi duka yang dialami orangtua kerap melebihi bentuk kehilangan lain. “Dalam literatur psikologi, kehilangan anak ditempatkan sebagai the most intense form of grief,” ujar peneliti psikologi duka George Bonanno dalam bukunya The Other Side of Sadness (2009). 

Ia menambahkan bahwa proses duka sering tidak bersifat linier, melainkan dapat muncul bergelombang. Salah satu teori yang banyak digunakan untuk memahami reaksi duka adalah model dari Elisabeth Kübler-Ross (1969), yang menyebut lima tahap utama, yaitu 

1. Penolakan
2. Marah
3. Tawar-menawar
4. Depresi
5. Penerimaan. 

Namun, para peneliti modern menyatakan bahwa tahap-tahap tersebut bisa muncul tidak berurutan. “Kita sekarang memahami bahwa duka bersifat dinamis dan setiap orang memiliki jalurnya sendiri,” tulis Kübler-Ross dalam riset On Death and Dying.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/612/3197617//stress-hE5n_large.jpg
Saat Hidup Terasa Berat: Memahami Stres dan Cara Menghadapinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/482/3197265//lula_lahfah-YrM1_large.jpg
Lula Lahfah Meninggal Dunia, Kenali Penyakit ISK, Usus Bengkak hingga Gerd
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/612/3197301//awkarin-qghW_large.jpg
Persahabatan Lula Lahfah, Awkarin Unggah Foto Umrah: Til Jannah, Al-Fatihah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/629/3196011//hanggini-0MNI_large.jpg
Hanggini dan Luthfi Aulia Umumkan Hamil Rainbow Baby, Ini Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/612/3195131//doom_scrolling-JwUu_large.jpg
Doomscrolling dan Dampaknya bagi Kesehatan Mental
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/612/3195128//piggy_bank-ijbf_large.jpg
Merencanakan Keuangan Sejak Dini, Mengapa Tidak?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement