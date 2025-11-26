Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Lambassador Chef Indonesia-Singapura Sajikan Hidangan Lezat dari Domba Premium Victoria

Rizqa Leony Putri , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |19:16 WIB
Lambassador Chef Indonesia-Singapura Sajikan Hidangan Lezat dari Domba Premium Victoria
The Art of Victorian Lamb, Crafted by Lambassador Chefs. (Foto: dok MLA)
A
A
A

JAKARTA - Meat and Livestock Australia (MLA) Indonesia bekerja sama dengan Victorian Government Trade and Investment, menghadirkan sebuah malam kuliner untuk merayakan kreativitas, kolaborasi, dan kualitas daging domba Australia, Jakarta, Selasa (25/11/2025). 

Acara bertajuk “The Art of Victorian Lamb, Crafted by Lambassador Chefs” ini menjadi ajang pertemuan chef Indonesia dan Singapura untuk menampilkan potensi domba premium asal Victoria dalam berbagai kreasi hidangan.

Kehadiran Her Excellency Professor the Honourable Margaret Gardner AC, Governor of Victoria, memberi makna lebih pada acara ini. Dia menegaskan kuatnya hubungan Victoria dengan Indonesia, terutama dalam sektor pertanian, perdagangan, dan industri kuliner.

Petualangan Rasa bersama Chef Indonesia dan Singapura

Rosemary Lamb Sauce karya Chef Bayu Timur. (Foto: dok MLA)
Rosemary Lamb Sauce karya Chef Bayu Timur. (Foto: dok MLA)

Lima chef Lambassador menjadi bintang utama malam itu, masing-masing membawa gaya khas dan interpretasi berbeda terhadap potongan lamb leg, lamb rack, dan lamb shoulder. Ada Chef A.S Windoe (Archipelago International), Chef Rizqi Pradana (Artisan Kuliner Group), Chef Victor Taborda (Casalena), Chef Bayu Timur (Ritz-Carlton Mandapa Bali), serta Chef Alysia Chan dari Singapura.

Setiap stan menyajikan pengalaman berbeda, dari racikan bernuansa Indonesia hingga sentuhan Western modern. Para tamu diajak bergerak dari satu kreasi ke kreasi lain, mencicipi bagaimana daging domba Victoria bisa tampil lembut, bersih aromanya, dan fleksibel untuk berbagai gaya masakan.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/11/3198049//bulog_dan_bapanas_jaga_stabilitas_harga_pangan-HK7U_large.jpg
Jaga Stabilitas Harga Pangan di Wilayah Bencana, BULOG dan Bapanas Dapat Apresiasi Mendagri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/11/3198044//shopee_super_awards_2025_bawa_penghargaan_langsung_di_depan_rumah_dan_kantor_para_pemenang-L8Tu_large.jpeg
Unik! Shopee Super Awards 2025 Bawa Penghargaan Langsung ke Kediaman Para Pemenang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/11/3197962//ulamm_pnm-Ur38_large.jpeg
PNM Dorong Pemberdayaan Program ULaMM untuk Menguatkan UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/11/3197934//alfamart_hadirkan_100_ucollect_box-4s8D_large.jpeg
Alfamart Hadirkan 100 UCOllect Box, Permudah Setor Minyak Jelantah lewat Integrasi Alfagift–UCOllect
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/11/3197894//pt_pegadaian_kanwil_x_jabar_berikan_bantuan_terhadap_warga_terdampak_bencana_tanah_longsor_di_cisarua-SuBl_large.jpeg
Gerak Cepat, Pegadaian Kanwil X Jabar Salurkan Bantuan ke Lokasi Bencana Longsor di Cisarua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/11/3197890//bri_terus_memberdayakan_umkm_indonesia_agar_dapat_naik_kelas_melalui_pemanfaatan_platform_digital_linkumkm-4xCW_large.jpeg
LinkUMKM Jangkau 14,8 Juta Pengusaha, BRI Dorong Penguatan Usaha Berbasis Digital 
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement