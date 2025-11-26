Lambassador Chef Indonesia-Singapura Sajikan Hidangan Lezat dari Domba Premium Victoria

JAKARTA - Meat and Livestock Australia (MLA) Indonesia bekerja sama dengan Victorian Government Trade and Investment, menghadirkan sebuah malam kuliner untuk merayakan kreativitas, kolaborasi, dan kualitas daging domba Australia, Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Acara bertajuk “The Art of Victorian Lamb, Crafted by Lambassador Chefs” ini menjadi ajang pertemuan chef Indonesia dan Singapura untuk menampilkan potensi domba premium asal Victoria dalam berbagai kreasi hidangan.

Kehadiran Her Excellency Professor the Honourable Margaret Gardner AC, Governor of Victoria, memberi makna lebih pada acara ini. Dia menegaskan kuatnya hubungan Victoria dengan Indonesia, terutama dalam sektor pertanian, perdagangan, dan industri kuliner.

Petualangan Rasa bersama Chef Indonesia dan Singapura

Rosemary Lamb Sauce karya Chef Bayu Timur. (Foto: dok MLA)

Lima chef Lambassador menjadi bintang utama malam itu, masing-masing membawa gaya khas dan interpretasi berbeda terhadap potongan lamb leg, lamb rack, dan lamb shoulder. Ada Chef A.S Windoe (Archipelago International), Chef Rizqi Pradana (Artisan Kuliner Group), Chef Victor Taborda (Casalena), Chef Bayu Timur (Ritz-Carlton Mandapa Bali), serta Chef Alysia Chan dari Singapura.

Setiap stan menyajikan pengalaman berbeda, dari racikan bernuansa Indonesia hingga sentuhan Western modern. Para tamu diajak bergerak dari satu kreasi ke kreasi lain, mencicipi bagaimana daging domba Victoria bisa tampil lembut, bersih aromanya, dan fleksibel untuk berbagai gaya masakan.