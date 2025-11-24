Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Viral Foto Jule Main Bareng Anak Tanpa Hijab, Netizen: Auranya Langsung Beda

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 24 November 2025 |11:26 WIB
Viral Foto Jule Main Bareng Anak Tanpa Hijab, Netizen: Auranya Langsung Beda
Viral Foto Jule Main Bareng Anak Tanpa Hijab, Netizen: Auranya Langsung Beda (Foto: TikTok)
A
A
A

JAKARTA – Influencer Julia Prastini atau Jule kembali menjadi sorotan warganet. Setelah heboh isu perselingkuhan dan gugatan cerai dari sang suami, Na Daehoon, Jule baru-baru ini terlihat bermain bersama anak-anaknya tanpa mengenakan hijab.

Dalam video yang beredar dan diunggah akun TikTok @nyari.apa.disini, tampak Jule menemani ketiga anaknya bermain di sebuah playground di salah satu mal di Jakarta. Namun penampilan Jule justru membuat netizen kaget karena ia muncul tanpa hijab.

“Trio Na ketemu mama,” tulis akun tersebut.

Video itu memperlihatkan Jule mengenakan kaus serta celana panjang hitam. Rambutnya tampak dikuncir dan ia memakai masker untuk menutupi sebagian wajahnya.

Ketiga buah hatinya pun terlihat antusias bermain bersama sang ibu. Mereka tampak menikmati waktu kebersamaan di area bermain tersebut. Meski begitu, penampilan Jule membuat sejumlah warganet syok karena ia tampil tanpa hijab di ruang publik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/612/3197293/gas_whipping-kgJK_large.jpg
Lagi Viral Istilah Gas Whipping dan Jadi Sorotan Netizen, Apa Itu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/612/3197221/beruang-peZr_large.jpg
Viral! Seorang Ayah Duel dengan Beruang Ganas Demi Selamatkan Anaknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/25/3197069/viral-pZqI_large.jpg
Viral, Lisa BLACKPINK dan Ma Dong Seok Lagi Syuting Film di Bandung Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/612/3196913/viral-VYQP_large.jpg
Viral, Wanita di NTT Tega Tembak Mati Burung Hantu, Gara-Gara Ganggu Waktu Tidurnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/612/3196908/ridwan_kamil-Fbgv_large.jpg
Potret Ridwan Kamil Asyik Main Padel di Bali Usai Bercerai dengan Atalia Praratya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/612/3196768/kim_seon_ho-XJhR_large.jpg
Potret Romantis Kim Seon-ho dan Go Youn-jung di Balik Layar, Bikin Warganet Baper
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement