Viral Foto Jule Main Bareng Anak Tanpa Hijab, Netizen: Auranya Langsung Beda

JAKARTA – Influencer Julia Prastini atau Jule kembali menjadi sorotan warganet. Setelah heboh isu perselingkuhan dan gugatan cerai dari sang suami, Na Daehoon, Jule baru-baru ini terlihat bermain bersama anak-anaknya tanpa mengenakan hijab.

Dalam video yang beredar dan diunggah akun TikTok @nyari.apa.disini, tampak Jule menemani ketiga anaknya bermain di sebuah playground di salah satu mal di Jakarta. Namun penampilan Jule justru membuat netizen kaget karena ia muncul tanpa hijab.

“Trio Na ketemu mama,” tulis akun tersebut.

Video itu memperlihatkan Jule mengenakan kaus serta celana panjang hitam. Rambutnya tampak dikuncir dan ia memakai masker untuk menutupi sebagian wajahnya.

Ketiga buah hatinya pun terlihat antusias bermain bersama sang ibu. Mereka tampak menikmati waktu kebersamaan di area bermain tersebut. Meski begitu, penampilan Jule membuat sejumlah warganet syok karena ia tampil tanpa hijab di ruang publik.