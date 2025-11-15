Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Dampak Negatif Media Sosial terhadap Kesehatan Mental Remaja

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 16 November 2025 |17:06 WIB
Dampak Negatif Media Sosial terhadap Kesehatan Mental Remaja
Dampak Negatif Media Sosial terhadap Kesehatan Mental Remaja (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Media sosial kini menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi remaja. Platform seperti Instagram, TikTok, dan X digunakan untuk berinteraksi, mencari informasi, hingga mengekspresikan diri.

Meski memberi banyak manfaat, penggunaan berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif, khususnya pada kesehatan mental remaja yang sedang berada dalam fase perkembangan emosional dan pencarian jati diri, demikian dilansir dari RS JIH Yogya, Minggu (16/11/2025).

Dampak Negatif Media Sosial

  • Meningkatkan Risiko Kecemasan dan Depresi

Paparan berlebihan terhadap konten media sosial dapat membuat remaja membandingkan diri dengan orang lain, merasa tidak cukup baik, dan menurunkan tingkat kebahagiaan.

  • Gangguan Pola Tidur

Banyak remaja menggunakan gawai hingga larut malam. Kebiasaan ini mengganggu kualitas tidur dan berdampak pada konsentrasi serta kestabilan emosi di siang hari.

  • Cyberbullying

Media sosial membuka peluang terjadinya perundungan digital. Dampaknya dapat menggerus rasa percaya diri bahkan memicu depresi berat.

  • Ketergantungan Digital

