HOME WOMEN MOM AND KIDS

Viral Kasus Rahim Copot yang Heboh di Medsos, Bagaimana Penjelasannya dalam Medis?

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 14 November 2025 |08:10 WIB
Viral Kasus Rahim Copot yang Heboh di Medsos, Bagaimana Penjelasannya dalam Medis?
Viral Kasus Rahim Copot yang Heboh di Medsos, Bagaimana Penjelasannya dalam Medis? (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA Viral kasus rahim copot yang heboh di medsos, bagaimana penjelasannya dalam medis? Seorang dokter IGD menceritakan pengalamannya menangani kasus rahim copot.

Dalam sebuah podcast Raditya Dika, dokter ini bercerita ada pasien ibu yang baru saja melahirkan di dukun beranak, kemudian mengalami pendarahan karena rahimnya copot.

Bagaimana penjelasan rahim copot dalam medis?


Dalam istilah medis, kondisi itu dikenal sebagai inversio uteri, yaitu keadaan ketika rahim terbalik dan sebagian atau seluruhnya keluar melalui vagina usai proses persalinan.

Penyebab utamanya biasanya karena penarikan paksa plasenta atau tali pusar setelah bayi lahir. Jika tali pusar ditarik terlalu kuat, apalagi disertai tekanan di perut, rahim bisa ikut tertarik keluar.

Beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya inversio uteri antara lain:
• Rahim yang gagal berkontraksi setelah melahirkan (atonia uteri)
• Proses persalinan yang berlangsung terlalu cepat
• Plasenta yang menempel di bagian atas rahim

Topik Artikel :
Bumil Rahim Ibu Melahirkan Viral
Telusuri berita women lainnya
