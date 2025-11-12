Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Trik Tutupi Mata Panda, Dahulukan Corrector Baru Pakai Concealer 

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 12 November 2025 |14:26 WIB
Trik Tutupi Mata Panda, Dahulukan Corrector Baru Pakai Concealer 
Trik Tutupi Mata Panda, Dahulukan Corrector Baru Pakai Concealer. (Ilustrasi : Freepik)
JAKARTA - Lingkaran hitam di bawah mata atau dikenal sebagai mata panda menjadi salah satu keluhan yang paling sering muncul. Kehadirannya kerap menganggu ya, Ladies. 

Apalagi era aktivitas saat ini sangat padat dan banyak aktivitas di depan layar gadget. Tapi tenang, ada satu teknik yang kembali menjadi sorotan di dunia kecantikan dan mulai ramai dibahas di media sosial yaitu color correcting. 
Teknik ini adalah teknik menetralkan warna gelap di bawah mata dengan warna kebalikan dari rona kulit.

Trik Tutupi Mata Panda, Dahulukan Corrector Baru Pakai Concealer. (Foto: Freepik)

Sebelum lingkaran hitam ditutup concealer, para makeup artist menyarankan untuk menetralkan warna dulu, baru menambahkan concealer secukupnya. Cara ini lebih efektif karena membantu menghindari tampilan abu-abu atau belang di bawah mata yang sering muncul saat concealer tidak sesuai dengan warna lingkaran hitam.

Tren ini bukan sekadar teknik make-up, tapi juga pergeseran mindset. Di mana kecantikan saat ini bergerak menuju tampilan yang lebih ringan dan personal. 

 

Halaman:
1 2
      
