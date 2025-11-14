Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Fenomena Sister Hong Lombok yang Menuai Kontroversi 

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Jum'at, 14 November 2025 |16:28 WIB
Viral Fenomena Sister Hong Lombok yang Menuai Kontroversi 
Viral Fenomena Sister Hong Lombok yang Menuai Kontroversi. (Foto: Instagram @nasikrawumataram)
A
A
A

‎JAKARTA - Viral di media sosial seorang make-up artist (MUA) asal Lombok, Nusa Tenggara Barat. Peristiwa ini disebut-sebut sebagai 'Sister Hong Indonesia'. 

Hal itu karena MUA yang mengaku memiliki nama Dea itu diketahui adalah seorang laki-laki. Dari akun Instagram @nasikrawumataram, diungkap bahwa sosok Dea ternyata memiliki nama asli Deni.

Dalam kesehariannya, Deni memakai hijab dan berpenampilan seperti seorang wanita, lengkap dengan riasan pada wajahnya.

‎Selama menjalankan profesinya sebagai seorang MUA, Deni menyembunyikan identitasnya dan kerap bersentuhan dengan klien perempuan yang bukan muhrim. 

Tak hanya merias, Deni juga sering membantu kliennya mengenakan pakaian, meski kliennya menjaga diri dari laki-laki yang bukan muhrim.

‎"Dia menyembunyikan identitas aslinya dan memegang-megang customer yang bukan muhrimnya, membantunya memasang pakaian smentara pengantin sangat menjaga dirinya dari laki-laki yang bukan muhrim," jelas akun tersebut, seperti dikutip Jumat (14/11/20225). 

‎Akun itu juga mengungkap, tak hanya perempuan yang menjadi korban namun juga beberapa pria turut menjadi korban dari sister Hong Indonesia ini. Ternyata para kliennya selama ini tidak mengetahui jati diri Deni yang adalah seorang pria.

 


Sekadar diektahui, sebelumnya warganet dihebohkan dengan fenomena Sister Hong yang ternyata seorang pria. 

Dia dikenal dengan sebutan Sister Hong, seorang influencer yang selama ini dikenal sebagai perempuan karismatik dan ramah. Namun siapa sangka, di balik penampilan feminin Sister Hong ternyata adalah seorang pria bernama Red Uncle. Fakta mengejutkan ini terungkap setelah penyelidikan mendalam yang membongkar identitas aslinya.

Selama bertahun-tahun, Red Uncle menyamar sebagai wanita dan berhasil membangun image yang mampu menarik perhatian hingga ribuan pria, baik secara online maupun dalam pertemuan langsung. Kejadian ini pun memicu perdebatan di kalangan netizen, tak hanya soal identitas, tapi juga soal keaslian interaksi di dunia maya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/612/3184174//viral-GtZJ_large.jpg
Siapa Sebenarnya Sosok Sister Hong Lombok yang Heboh di Media Sosial?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/612/3183948//viral-FlPU_large.jpg
Identitas Sister Hong Lombok Terbongkar! Akhirnya Buka Suara dan Bantah Tuduhan Salat Pakai Mukena
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/612/3183638//sister_hong-7V3w_large.jpg
Viral Sister Hong Lombok Dilaporkan, Dianggap Lakukan Penistaan Agama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/612/3183579//dea-frCT_large.jpg
Dea si Sister Hong Lombok Kedapatan Sholat Layaknya Perempuan, Ternyata Laki-Laki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/65/3183098//mata_panda-6fMo_large.jpg
Trik Tutupi Mata Panda, Dahulukan Corrector Baru Pakai Concealer 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/611/3179925//tutorial-PG0B_large.jpg
Tutorial Make-Up Ala MUA Frista Dea untuk Tampil Flawless Sehari-hari
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement