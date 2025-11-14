Viral Sister Hong Lombok Dilaporkan, Dianggap Lakukan Penistaan Agama

JAKARTA - Viral di media sosial seorang make-up artist (MUA) asal Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang disebut-sebut sebagai 'Sister Hong Indonesia'. Hal itu karena MUA yang mengaku bernama Dea itu diketahui adalah seorang laki-laki.

Dari akun Instagram @nasikrawumataram, diungkap bahwa sosok Dea ternyata memiliki nama asli Deni. Dalam kesehariannya, Deni memakai hijab dan berpenampilan seperti seorang wanita, lengkap dengan riasan pada wajahnya.

Selama menjalankan profesinya sebagai seorang MUA, Deni menyembunyikan identitasnya dan kerap bersentuhan dengan klien perempuan yang bukan mahram. Tak hanya merias, Deni juga sering membantu kliennya mengenakan pakaian, meski kliennya menjaga diri dari laki-laki yang bukan mahram.

“Dia menyembunyikan identitas aslinya dan memegang-megang customer yang bukan mahramnya, membantunya memasang pakaian sementara pengantin sangat menjaga dirinya dari laki-laki yang bukan mahram,” jelas akun tersebut.

Akun itu juga mengungkap, tak hanya perempuan yang menjadi korban, namun beberapa pria turut menjadi korban dari Sister Hong Indonesia ini. Ternyata para kliennya selama ini tidak mengetahui jati diri Deni yang sebenarnya adalah seorang pria.