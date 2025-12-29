Syahrini Tenteng Tas Senilai Rp5,8 Miliar, Gandeng Manja Reino Barack Liburan di Paris

JAKARTA - Bukan Princess Syahrini namanya kalau enggak tampil manja dan cetar membahana. Kali ini, Syahrini membagikan momen liburannya bersama Reino Barack di Paris.

Namun, yang bikin terkejut adalah tas Hermès yang ditentengnya. Pasalnya, tas yang ditaksir merupakan tipe Hermès So Black Midnight Faubourg Birkin 20 Matte Alligator Handbag ini terpampang dengan harga mencapai USD 350.000.

(Foto: IG Princessyahrini)

Berdasarkan laman Maison Deluxe, Senin (29/12/2025), tas edisi terbaru itu jika dirupiahkan dengan kurs Rp16.700 per USD, maka harganya setara Rp5,8 miliar.

Pada momen liburan akhir tahun itu, Syahrini tampil dengan outfit warna soft earthy. Memadukan jaket pink pastel, celana oranye bata, dan hijab krem, Princess tampak cantik memadukan gaya feminin, modest, dan high fashion.

(Foto: IG Princessyahrini)

Namun, secara keseluruhan tas tangan kecil supermahal itu menjadi statement luxury ibu dari Baby R tersebut.

Sekadar diketahui, Syahrini dijuluki Ratu Hermès. Ia memiliki sejumlah koleksi tas dengan harga di atas Rp1 miliar.

Berikut tas Syahrini yang pernah tampil di media sosialnya: