Potret Syahrini dan Reino Barack Asyik Liburan di Bali, Kompak Berkain

JAKARTA - Pasangan selebritis Syahrini dan Reino Barack tengah berbahagia menikmati liburan mereka di Pulau Dewata, Bali. Lama menetap di Singapura, Syahrini dan Reino pun menghabiskan waktu bersama dan menikmati keindahan alam di destinasi wisata Indonesia ini.

Momen itu diunggah Syahrini di Instagram-nya, @princessyahrini. Nampak pelantun Jangan Memilih Aku ini begitu elegan dan memesona saat berpose bersama suami di tengah pemandangan salah satu resort mewah di Bali.

Di momen liburan mereka, Syahrini dan Reino nampak bahagia dan menikmati waktu bersama. Keduanya juga elegan dan kompak mengenakan kain wastra Indonesia yang terlihat anggun dan memesona.

Penasaran seperti apa potret bahagia Syahrini dan Reino Barack saat asyik liburan di Pulau Dewata, Bali? Yuk intip posenya yang dirangkum iNews Media Group, Rabu (15/10/2025).

1. Kompak Berkain

SLIDE 1

Syahrini dan Reino Barack nampak serasi dan kompak berkain di momen liburan mereka kali ini. Terlihat keduanya mengenakan busana serba putih dengan kain wastra bernuansa merah dan oranye yang cerah.

Kain tersebut memiliki motif batik dengan corak emas yang menyatu dengan warna dasar kain tersebut. Terlihat juga Syahrini elegan dengan paduan vest bermotif bunga-bunga yang cantik menawan.

2. Menikmati Kembang Api yang Meriah

Di momen liburan mereka itu, Syahrini dan Reino Barack menetap di salah satu resort mewah dengan pemandangan kembang api yang menakjubkan. Keduanya nampak bahagia bisa menyaksikan langsung pesta kembang api yang meriah dengan rasa takjub dan bahagia.

Syahrini dan Reino juga tak sungkan menampilkan kemesraan keduanya saat melihat pesta kembang api tersebut. Terlihat pasangan ini tetap saling merangkul dan tersenyum bahagia.