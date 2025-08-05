Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Syahrini Pakai Cincin Berlian Rp18 Miliar di Pesta Ulang Tahunnya

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |19:45 WIB
Syahrini Pakai Cincin Berlian Rp18 Miliar di Pesta Ulang Tahunnya
Syahrini Pakai Cincin Berlian Rp18 Miliar di Pesta Ulang Tahunnya (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Penyanyi Syahrini masih jadi perbincangan netizen usai kembali ke Indonesia setelah lama menetap di Singapura. Pelantun Sesuatu ini juga menggelar pesta ulang tahun mewah di Jakarta bersama sang suami, Reino Barack.

Acara tersebut digelar megah dan dihadiri para selebritis ternama. Syahrini pun begitu memukau dengan glamor dengan outfit-nya yang mentereng.

Salah satunya yang tak ketinggalan ialah cincin berlian yang dikenakan ibu satu anak ini. Syahrini mengenakan cincin dari brand Graff dengan batu berlian yang bersinar.

Pesta Ultah Syahrini

Cincin tersebut merupakan seri Emerald Cut Yellow Diamond High Jewellery Ring in 4.16 CT. Cincin itu memiliki batu berlian berwarna kuning yang terlihat ikonik.

Nampak perhiasan mewah ini melingkar di jari manis Syahrini yang tampil glamor dengan busana serba silver yang berkilau. Cincin tersebut menambah kesan megah dan spektakuler pada penampilan Syahrini.

Di balik kemewahan perhiasan ini rupanya memiliki harga yang fantastis. Cincin berlian milik Syahrini itu dibanderol seharga rumah mewah yakni mencapai USD 1,1 juta atau setara dengan Rp18 miliar.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/612/3176988/syahrini-cKmf_large.jpg
Potret Syahrini dan Reino Barack Asyik Liburan di Bali, Kompak Berkain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/612/3144695/syahrini-XSu2_large.jpg
Profil Syahrini, Penyanyi Hits yang Lagi Asyik Liburan di Paris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/612/3140125/7_alasan_syahrini_datang_ke_cannes_film_festival_terima_penghargaan_unesco_hingga_beli_tiket_vip-tv4W_large.jpg
7 Alasan Syahrini Datang ke Cannes Film Festival, Terima Penghargaan Unesco hingga Beli Tiket VIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/612/3139987/syahrini_pakai_cincin_rp35_miliar_di_cannes_film_festival_2025-K2Jr_large.jpg
Fantastis! Syahrini Pakai Cincin Rp35 Miliar di Cannes Film Festival 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/612/3072668/potret_syahrini-kaVN_large.jpg
Potret Syahrini Momong Anak, Tampil Berkelas Tenteng Tas Klasik Rp183 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/612/3012257/5-potret-syahrini-hamil-anak-pertama-bumil-glowing-IexzyT0rQO.jpg
5 Potret Syahrini Hamil Anak Pertama, Bumil Glowing!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement