Syahrini Pakai Cincin Berlian Rp18 Miliar di Pesta Ulang Tahunnya

JAKARTA – Penyanyi Syahrini masih jadi perbincangan netizen usai kembali ke Indonesia setelah lama menetap di Singapura. Pelantun Sesuatu ini juga menggelar pesta ulang tahun mewah di Jakarta bersama sang suami, Reino Barack.

Acara tersebut digelar megah dan dihadiri para selebritis ternama. Syahrini pun begitu memukau dengan glamor dengan outfit-nya yang mentereng.

Salah satunya yang tak ketinggalan ialah cincin berlian yang dikenakan ibu satu anak ini. Syahrini mengenakan cincin dari brand Graff dengan batu berlian yang bersinar.

Cincin tersebut merupakan seri Emerald Cut Yellow Diamond High Jewellery Ring in 4.16 CT. Cincin itu memiliki batu berlian berwarna kuning yang terlihat ikonik.

Nampak perhiasan mewah ini melingkar di jari manis Syahrini yang tampil glamor dengan busana serba silver yang berkilau. Cincin tersebut menambah kesan megah dan spektakuler pada penampilan Syahrini.

Di balik kemewahan perhiasan ini rupanya memiliki harga yang fantastis. Cincin berlian milik Syahrini itu dibanderol seharga rumah mewah yakni mencapai USD 1,1 juta atau setara dengan Rp18 miliar.