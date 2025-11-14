Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Dea si Sister Hong Lombok Kedapatan Sholat Layaknya Perempuan, Ternyata Laki-Laki

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Jum'at, 14 November 2025 |18:19 WIB
Dea si Sister Hong Lombok Kedapatan Sholat Layaknya Perempuan, Ternyata Laki-Laki
Dea si Sister Hong Lombok Kedapatan Sholat Layaknya Perempuan, Ternyata Laki-Laki. (Foto: @nasikrawumataram)
A
A
A

JAKARTA - Viral di media sosial seorang make-up artist (MUA) asal Lombok, Nusa Tenggara Barat. Peristiwa ini disebut-sebut sebagai “Sister Hong Lombok”.

Hal itu karena MUA yang mengaku bernama Dea tersebut ternyata adalah seorang laki-laki. Dari akun Instagram @nasikrawumataram, diungkap bahwa sosok Dea memiliki nama asli Deni. Dalam kesehariannya, Deni memakai hijab dan berpenampilan seperti seorang wanita, lengkap dengan riasan pada wajahnya.

Dalam akun itu juga diungkap bahwa Deni pernah sholat Id ke masjid mengenakan mukena layaknya seorang perempuan. Secara otomatis, dia, sebagai laki-laki, masuk dalam saf perempuan ketika sholat di masjid, di mana hal ini sudah termasuk pelanggaran.

Selama menjalankan profesinya sebagai seorang MUA, Deni menyembunyikan identitasnya dan kerap bersentuhan dengan klien perempuan yang bukan muhrim. Tak hanya merias, Deni juga sering membantu kliennya mengenakan pakaian, padahal para pengantin sangat menjaga diri dari laki-laki yang bukan muhrim.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/612/3184174//viral-GtZJ_large.jpg
Siapa Sebenarnya Sosok Sister Hong Lombok yang Heboh di Media Sosial?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/612/3183948//viral-FlPU_large.jpg
Identitas Sister Hong Lombok Terbongkar! Akhirnya Buka Suara dan Bantah Tuduhan Salat Pakai Mukena
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/612/3183638//sister_hong-7V3w_large.jpg
Viral Sister Hong Lombok Dilaporkan, Dianggap Lakukan Penistaan Agama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/612/3183575//sister_hong-2gbR_large.jpg
Viral Fenomena Sister Hong Lombok yang Menuai Kontroversi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/65/3183098//mata_panda-6fMo_large.jpg
Trik Tutupi Mata Panda, Dahulukan Corrector Baru Pakai Concealer 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/611/3179925//tutorial-PG0B_large.jpg
Tutorial Make-Up Ala MUA Frista Dea untuk Tampil Flawless Sehari-hari
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement