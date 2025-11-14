Dea si Sister Hong Lombok Kedapatan Sholat Layaknya Perempuan, Ternyata Laki-Laki

JAKARTA - Viral di media sosial seorang make-up artist (MUA) asal Lombok, Nusa Tenggara Barat. Peristiwa ini disebut-sebut sebagai “Sister Hong Lombok”.

Hal itu karena MUA yang mengaku bernama Dea tersebut ternyata adalah seorang laki-laki. Dari akun Instagram @nasikrawumataram, diungkap bahwa sosok Dea memiliki nama asli Deni. Dalam kesehariannya, Deni memakai hijab dan berpenampilan seperti seorang wanita, lengkap dengan riasan pada wajahnya.

Dalam akun itu juga diungkap bahwa Deni pernah sholat Id ke masjid mengenakan mukena layaknya seorang perempuan. Secara otomatis, dia, sebagai laki-laki, masuk dalam saf perempuan ketika sholat di masjid, di mana hal ini sudah termasuk pelanggaran.

Selama menjalankan profesinya sebagai seorang MUA, Deni menyembunyikan identitasnya dan kerap bersentuhan dengan klien perempuan yang bukan muhrim. Tak hanya merias, Deni juga sering membantu kliennya mengenakan pakaian, padahal para pengantin sangat menjaga diri dari laki-laki yang bukan muhrim.