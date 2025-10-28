Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Tutorial Make-Up Ala MUA Frista Dea untuk Tampil Flawless Sehari-hari

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 28 Oktober 2025 |21:03 WIB
Tutorial <i>Make-Up</i> Ala MUA Frista Dea untuk Tampil <i>Flawless</i> Sehari-hari
Tutorial Make-Up Ala MUA Frista Dea untuk Tampil {Flawless} Sehari-hari
A
A
A

JAKARTA - Gelaran Inews Media Group Campus Connect di Universitas Padjajaran Bandung juga menggelar beauty class dengan menghadirkan demo make-up oleh MUA menggunakan produk dari Soulyu Beauty. 

Make Up Artis Frista Dea membagikan step by step make-up flawless atau daily make-up sebagai berikut:

Menggambar Alis
Langkah pertama yang dilakukan adalah membentuk alis dengan Soulyu Triple Eyebrow untuk membentuk dan mengisi bagian alis yang kosong. Menggambar alis bisa dimulai dari bagian tengah agar tidak terlalu bold. 

Aplikasikan Blush On 
Kali ini Frista Dea menggunakan lip velvet yang diaplikasikan di pipi, meskipun merupakan lip product, namun produk ini bisa digunakan sebagai blush on karena blendable dan tidak matte. Produk bisa diaplikasikan dari bagian luar wajah kemudian dibaurkan perlahan ke bagian dalam wajah, agar tidak terlalu menor. Lip velvet Soulyu Beauty ini bisa bertahan hingga 18 jam saat diaplikasikan sebagai blush on.

Set Makeup dengan Bedak
Frista mengunci make up dengan powder foundation dari Soulyu Beauty. Dia memberikan tips agar wajah lebih berdimensi tanpa harus menggunakan countour. 

Bisa memilih shade (warna) bedak yang lebih terang untuk bagian dalam wajah, kemudian bagian luar bisa menggunakan bedak dengan satu tingkat di atas tone kulit sebagai countour. Keunggulan powder foundation dari Soulyu Beauty adalah tahan lama dan dapat menyamarkan pori-pori.

 

