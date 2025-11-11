Jennifer Coppen Tak Mau Dijodohkan dengan Na Daehoon

JAKARTA - Selebritis Jennifer Coppen mendadak jadi perbincangan netizen usai videonya bersama influencer Na Daehoon beredar di media sosial TikTok. Jennifer dan Na Daehoon rupanya sempat asyik TikTok-an bersama dan menghebohkan para warganet di tengah kabar perceraian Daehoon dengan sang istri, Julia Prastini.

Momen itu diunggah Jen di akun TikTok-nya @jennifer.coppen. Nampak ia mengajak Daehoon berkolaborasi dan joget TikTok bareng hingga seru-seruan bersama.

Dalam video itu, keduanya asyik melakukan joget TikTok yang lagi hits dan viral di media sosial. Nampak Jen dan Daehoon juga kompak mengenakan busana serba putih dengan apron cokelat.

Keduanya tampak ceria dan bersemangat saat melakukan kolaborasi tersebut. Joget TikTok keduanya juga terlihat kompak dengan senyuman mereka di wajah masing-masing.

Sementara itu, Na Daehoon sendiri masih ramai dibicarakan usai kabar dirinya menggugat cerai sang istri, Julia Prastini alias Jule. Istri Daehoon itu disebut-sebut berselingkuh hingga menelantarkan anak mereka dan banjir hujatan warganet.