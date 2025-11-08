3 Gaya OOTD Raisa Saat Manggung Pakai Rok Mini hinga Denim

JAKARTA – Gaya OOTD Raisa saat manggung. Raisa seolah tidak pernah lepas dari sorotan publik. Kecantikan dan pesona pelantun Serba Salah itu selalu membuat banyak orang terpesona.

Penyanyi yang sedang menjalani proses perceraian ini selalu tampil memesona di atas panggung. Berikut beberapa OOTD Raisa saat manggung dengan berbagai gaya.

1. Pakai Rok, Tampil Feminim

Raisa tampil feminin saat manggung dengan mengenakan korset berwarna nude dan rok putih dengan potongan tinggi di bagian kaki. Tak lupa, ia memakai heels simpel untuk melengkapi look-nya dengan sempurna tanpa mengalihkan perhatian dari penampilannya.

OOTD ini menunjukkan sisi elegan Raisa yang kuat, berkelas, namun tetap sederhana.

2. Cantik Pakai Denim