Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

3 Gaya OOTD Raisa Saat Manggung Pakai Rok Mini hinga Denim

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 09 November 2025 |10:08 WIB
3 Gaya OOTD Raisa Saat Manggung Pakai Rok Mini hinga Denim
3 Gaya OOTD Raisa Saat Manggung Pakai Rok Mini hinga Denim (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Gaya OOTD Raisa saat manggung. Raisa seolah tidak pernah lepas dari sorotan publik. Kecantikan dan pesona pelantun Serba Salah itu selalu membuat banyak orang terpesona.

Penyanyi yang sedang menjalani proses perceraian ini selalu tampil memesona di atas panggung. Berikut beberapa OOTD Raisa saat manggung dengan berbagai gaya.

1. Pakai Rok, Tampil Feminim

Raisa

Raisa tampil feminin saat manggung dengan mengenakan korset berwarna nude dan rok putih dengan potongan tinggi di bagian kaki. Tak lupa, ia memakai heels simpel untuk melengkapi look-nya dengan sempurna tanpa mengalihkan perhatian dari penampilannya.
OOTD ini menunjukkan sisi elegan Raisa yang kuat, berkelas, namun tetap sederhana.

2. Cantik Pakai Denim

Raisa

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/612/3180009/rinaldi-rNFw_large.jpg
Profil Rinaldi Nurpratama, Kakak Kandung Raisa yang Jarang Disorot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/629/3179505/raisa-pwLn_large.jpg
Raisa dan Hamish Daud Jalani Co-Parenting Setelah Cerai, Ini yang Harus Dilakukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/629/3179383/raisa-aDEz_large.jpg
Gugat Cerai, Raisa dan Hamish Sepakat Jalani Co-Parenting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/612/3178846/raisa-Wav4_large.jpg
Ini Makna Lagu Love You Longer Milik Raisa yang Gugat Cerai Hamish Daud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/612/3178842/raisa-PiFn_large.jpg
Kenapa Raisa Sering Dipanggil Yaya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/11/612/3084520/raisa_bagikan_tips_me_time_sederhana_di_tengah_aktivitas_padat-eRKT_large.jpg
Raisa Bagikan Tips Me Time Sederhana di Tengah Aktivitas Padat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement