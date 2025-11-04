Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Apa Arti The Grumpy Chef yang Dikaitkan dengan Julukan Sabrina Alatas?

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 05 November 2025 |07:05 WIB
Apa Arti The Grumpy Chef yang Dikaitkan dengan Julukan Sabrina Alatas?
Apa Arti The Grumpy Chef yang Dikaitkan dengan Julukan Sabrina Alatas? (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Apa arti The Grumpy Chef yang dikaitkan dengan julukan Sabrina Alatas? Nama Sabrina Alatas membuat dunia maya heboh karena terseret kasus perceraian Raisa dan Hamish Daud.

Sabrina Alatas adalah seorang chef yang akrab disapa Sasha. Dia dikenal lewat julukannya, The Grumpy Chef.
Dia merupakan salah satu koki muda berbakat Indonesia yang kini menetap di Bali dan memimpin sejumlah proyek kuliner eksklusif.

Lalu, apa arti The Grumpy Chef?

Mungkin orang akan mengira julukan ini bermakna negatif dan menggambarkan sosok yang pemarah. Padahal, The Grumpy Chef adalah simbol perfeksionisme dan profesionalisme Sasha dalam menjaga kualitas masakan.

Untuk diketahui, Sabrina memulai perjalanan kariernya dari dapur-dapur restoran di Jakarta sebelum melanjutkan pendidikan dan pengalaman kerja di Paris, Prancis, termasuk di restoran berbintang Michelin.

Meski awalnya bercita-cita menjadi arsitek atau insinyur sipil, Sabrina akhirnya menemukan panggilan sejatinya di dunia kuliner. Ia mengaku memasak telah menjadi cara untuk mengekspresikan diri sekaligus berbagi kebahagiaan dengan orang lain.

Isu Perselingkuhan

Halaman:
1 2
      
