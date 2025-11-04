Tips Hidup Sehat dan Praktis dengan Makanan Beku, Ini 3 Stok Ideal di Freezer

Tips Hidup Sehat dan Praktis dengan Makanan Beku, Ini 3 Stok Ideal di {Freezer}. (Ilustrasi: Freepik)

JAKARTA - Menyimpan makanan beku biasanya identik dikaitkan dengan 'malas'. Namun di tengah kesibukan hidup modern, menyimpan stok makanan beku justru menjadi strategi cerdas untuk tetap makan sehat, hemat, dan praktis.

Freezer bukan lagi sekadar tempat menyimpan es batu atau sisa makanan. Para ahli kuliner mengungkap bahwa freezer bisa menjadi sahabat terbaik di dapur jika diisi dengan bahan-bahan yang tepat.

Ada tiga kategori utama stok ideal yang bisa disimpan dalam freezer yaitu buah dan sayur beku, sumber protein beku, dan bahan pastry serbaguna. Ketiganya dinilai mampu menjawab tantangan gaya hidup cepat tanpa meninggalkan prinsip gizi seimbang dan kelezatan rasa. Berikut ini 3 stok ideal dari laman EatingWell, Selasa (4/11/2025).

1. Buah dan Sayur Beku

Banyak orang masih mengira buah dan sayur beku lebih rendah nutrisi dibanding versi segarnya. Padahal, faktanya justru sebaliknya.

Proses pembekuan dilakukan segera setelah panen, saat kandungan vitamin, mineral, dan antioksidan berada di puncak. Ini membuat buah dan sayur beku justru lebih stabil gizinya dibanding sayur segar yang sudah berhari-hari disimpan di rak pendingin.

“Buat beri beku seperti blueberry dan stroberi bisa langsung dipakai untuk smoothie, muffin, atau topping oatmeal tanpa perlu dicuci dan dipotong,” tulis EatingWell.

Selain itu, sayur beku seperti kacang polong dan edamame menjadi andalan banyak chef karena praktis dan serbaguna. Dua sayuran ini tinggal dipanaskan, tambahkan sedikit bumbu, dan siap disajikan.

Karena bisa digunakan dalam porsi kecil dan disimpan lebih lama, bahan beku juga membantu kita menghindari kebiasaan membuang sayuran layu atau buah yang terlalu matang. Bukan hanya efisien, tetapi juga lebih ramah lingkungan.

2. Protein Beku

Ayam, daging sapi, ikan, dan terutama udang beku adalah bahan yang paling fleksibel untuk berbagai masakan. Keunggulannya tak hanya dari sisi kepraktisan bahan protein beku juga membantu menjaga kualitas rasa dan tekstur lebih lama berkat teknik pembekuan modern yang cepat dan higienis.

“Udang beku bisa dicairkan dalam hitungan menit dan cocok untuk hidangan cepat seperti pasta, tumisan, atau salad,” ujar salah satu chef.

Selain itu, bahan beku memungkinkan kita mengontrol porsi masakan dengan lebih mudah. Tak perlu lagi mencairkan seluruh paket ayam atau daging sekaligus, cukup ambil seperlunya, masak, dan simpan sisanya kembali.