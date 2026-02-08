Tampilan Baru Camillia Zara Anak Ridwan Kamil, Netizen: Welcome Back!

JAKARTA - Putri politisi Ridwan Kamil, Camillia Zara, kembali menjadi sorotan netizen. Usai menghilang dari media sosial saat gempar perceraian orangtuanya, Zara kini kembali ke Instagram dan menunjukkan gaya rambut terbarunya.

Dengan gaya rambut pendek yang simpel dan rapi, ia tampil percaya diri dan segar dalam sejumlah unggahan yang beredar di media sosial.

Momen tersebut diunggah Zara di akun Instagram-nya, @camilliazr. Dara yang kini bersekolah di Inggris itu asyik memperlihatkan gaya rambut pendek terbaru dengan warna pink menyala.

“Loving my short hair too much,” tulis Zara, dikutip Minggu (8/2/2026).

Terlihat putri Ridwan Kamil dan Atalia Praratya ini begitu percaya diri dan bangga memamerkan rambut barunya. Rambut pendek di atas bahu itu membuatnya terlihat lebih fresh dan tampil makin kekinian.

Zara juga menunjukkan video before dan after dari perubahan gaya rambutnya tersebut. Ia mengaku senang dan semakin percaya diri dengan rambut baru yang lebih pendek.