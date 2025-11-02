Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Cara Mengenali Perkembangan Anak yang Terlambat

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 02 November 2025 |09:31 WIB
Cara Mengenali Perkembangan Anak yang Terlambat
Cara Mengenali Perkembangan Anak yang Terlambat (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Mengetahui cara mengenali perkembangan anak yang terlambat sangat penting bagi orang tua. Pemantauan tumbuh kembang anak sejak dini bisa membantu mendeteksi adanya gangguan atau keterlambatan perkembangan agar segera mendapat penanganan.

Ahli Saraf Pediatrik Dr. Henry Hasson menjelaskan, setiap anak memang memiliki ritme pertumbuhan yang berbeda. Namun, jika terdapat perbedaan signifikan dibandingkan dengan tahapan perkembangan anak pada umumnya, hal tersebut bisa menjadi tanda adanya keterlambatan. Intervensi sejak dini dapat memberikan dampak besar pada perkembangan anak di masa depan.

Berikut beberapa tanda dan cara mengenali keterlambatan perkembangan anak menurut Dr. Hasson:

1. Keterlambatan Bicara dan Bahasa

Tanda paling umum dari keterlambatan perkembangan adalah ketika anak mengalami kesulitan berbicara atau memahami bahasa. Biasanya, anak mulai mengucapkan kata sederhana saat berusia sekitar satu tahun. Jika hingga usia 18 bulan anak belum mencoba berbicara atau berkomunikasi melalui gestur, sebaiknya segera konsultasikan ke ahli.

Orang tua dapat membantu dengan mengajak anak sering berbicara, membaca buku cerita bersama, atau bernyanyi untuk menstimulasi kemampuan bahasanya. Jika diperlukan, dokter dapat merujuk anak ke terapi wicara.

2. Keterlambatan Motorik

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/629/3195920/parenting-rYSj_large.jpg
Ini Tanda-Tanda Anak Jadi Korban Child Grooming dan Dampak Bahayanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/612/3195881/parenting-SqUn_large.jpg
Cara Mencegah dan Mengatasi Child Grooming yang Wajib Diketahui Orangtua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/612/3195729/meutya-ZUE3_large.jpg
Menteri Meutya Ingatkan Orangtua Lindungi Anak dari Penipuan Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/629/3193305/sheila-6ioE_large.jpg
Jujur ke Anak, Sheila Marcia Akui Soal Kesalahan Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/629/3192999/gadget-7bUA_large.jpg
Waspada Anak Kecanduan Gadget saat Liburan Sekolah, Ini Tips Mencegahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/629/3191013/ibu-DJw5_large.jpg
Mengenal Mother Wound dan Cara Mengatasinya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement