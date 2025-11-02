Cara Mengenali Perkembangan Anak yang Terlambat

JAKARTA – Mengetahui cara mengenali perkembangan anak yang terlambat sangat penting bagi orang tua. Pemantauan tumbuh kembang anak sejak dini bisa membantu mendeteksi adanya gangguan atau keterlambatan perkembangan agar segera mendapat penanganan.

Ahli Saraf Pediatrik Dr. Henry Hasson menjelaskan, setiap anak memang memiliki ritme pertumbuhan yang berbeda. Namun, jika terdapat perbedaan signifikan dibandingkan dengan tahapan perkembangan anak pada umumnya, hal tersebut bisa menjadi tanda adanya keterlambatan. Intervensi sejak dini dapat memberikan dampak besar pada perkembangan anak di masa depan.

Berikut beberapa tanda dan cara mengenali keterlambatan perkembangan anak menurut Dr. Hasson:

1. Keterlambatan Bicara dan Bahasa

Tanda paling umum dari keterlambatan perkembangan adalah ketika anak mengalami kesulitan berbicara atau memahami bahasa. Biasanya, anak mulai mengucapkan kata sederhana saat berusia sekitar satu tahun. Jika hingga usia 18 bulan anak belum mencoba berbicara atau berkomunikasi melalui gestur, sebaiknya segera konsultasikan ke ahli.

Orang tua dapat membantu dengan mengajak anak sering berbicara, membaca buku cerita bersama, atau bernyanyi untuk menstimulasi kemampuan bahasanya. Jika diperlukan, dokter dapat merujuk anak ke terapi wicara.

2. Keterlambatan Motorik