Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Potret Hangat Pangeran Terkaya Brunei Abdul Mateen dan Istri Umumkan Kehamilan Anak Pertama

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 16 Oktober 2025 |21:06 WIB
Potret Hangat Pangeran Terkaya Brunei Abdul Mateen dan Istri Umumkan Kehamilan Anak Pertama
Potret Hangat Pangeran Terkaya Brunei Abdul Mateen dan Istri Umumkan Kehamilan Anak Pertama (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA Potret hangat Pangeran Terkaya Brunei Abdul Mateen dan istri umumkan kehamilan anak pertama. Pangeran Abdul Mateen dan istrinya Putri Anisha Rosnah, sedang menantikan kelahiran anak pertama mereka.

Mateen, putra Sultan Brunei, mengumumkan kabar Bahagia ini melalui akun Instagramnya. Pria berusia 34 tahun itu membagikan foto hitam-putih yang memperlihatkan dirinya dan istrinya bergandengan tangan di balkon. Putri Anisha tampak sedang menggendong perutnya yang sedang hamil.

“Dan kemudian kita bertiga,” tulis Pangeran Brunei pada keterangan foto, dilansir dari Hindustantimes, Kamis (16/10/2025).

Kolom komentar dibanjiri ucapan selamat untuk pasangan bahagia tersebut, yang akan merayakan ulang tahun pernikahan kedua mereka pada Januari 2026.

Siapakah Pangeran Abdul Mateen dari Brunei?

Pangeran Abdul Mateen adalah anak kesepuluh dan putra keempat Sultan Hassanal Bolkiah dan mantan istri keduanya, Mariam Abdul Aziz. Saat ini, ia berada di urutan keenam dalam garis suksesi takhta negara kaya minyak tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/629/3195920/parenting-rYSj_large.jpg
Ini Tanda-Tanda Anak Jadi Korban Child Grooming dan Dampak Bahayanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/612/3195881/parenting-SqUn_large.jpg
Cara Mencegah dan Mengatasi Child Grooming yang Wajib Diketahui Orangtua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/612/3195729/meutya-ZUE3_large.jpg
Menteri Meutya Ingatkan Orangtua Lindungi Anak dari Penipuan Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/629/3193305/sheila-6ioE_large.jpg
Jujur ke Anak, Sheila Marcia Akui Soal Kesalahan Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/629/3192999/gadget-7bUA_large.jpg
Waspada Anak Kecanduan Gadget saat Liburan Sekolah, Ini Tips Mencegahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/629/3191013/ibu-DJw5_large.jpg
Mengenal Mother Wound dan Cara Mengatasinya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement