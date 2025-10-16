Potret Hangat Pangeran Terkaya Brunei Abdul Mateen dan Istri Umumkan Kehamilan Anak Pertama

JAKARTA – Potret hangat Pangeran Terkaya Brunei Abdul Mateen dan istri umumkan kehamilan anak pertama. Pangeran Abdul Mateen dan istrinya Putri Anisha Rosnah, sedang menantikan kelahiran anak pertama mereka.

Mateen, putra Sultan Brunei, mengumumkan kabar Bahagia ini melalui akun Instagramnya. Pria berusia 34 tahun itu membagikan foto hitam-putih yang memperlihatkan dirinya dan istrinya bergandengan tangan di balkon. Putri Anisha tampak sedang menggendong perutnya yang sedang hamil.

“Dan kemudian kita bertiga,” tulis Pangeran Brunei pada keterangan foto, dilansir dari Hindustantimes, Kamis (16/10/2025).

Kolom komentar dibanjiri ucapan selamat untuk pasangan bahagia tersebut, yang akan merayakan ulang tahun pernikahan kedua mereka pada Januari 2026.

Siapakah Pangeran Abdul Mateen dari Brunei?

Pangeran Abdul Mateen adalah anak kesepuluh dan putra keempat Sultan Hassanal Bolkiah dan mantan istri keduanya, Mariam Abdul Aziz. Saat ini, ia berada di urutan keenam dalam garis suksesi takhta negara kaya minyak tersebut.