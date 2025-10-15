Profil Rinaldy Yunardi, Desainer Kebanggaan Indonesia yang Bikin Mahkota untuk Kylie Jenner

Profil Rinaldy Yunardi, Desainer Kebanggaan Indonesia yang Bikin Mahkota untuk Kylie Jenner (Foto: Instagram)

JAKARTA – Profil Rinaldy Yunardi, desainer kebanggaan Indonesia yang bikin mahkota untuk Kylie Jenner. Rinaldy Yunardi dibesarkan di lingkungan keluarga yang menyukai aneka kerajinan tangan.

Ayahnya merupakan seorang pengusaha di bidang kerajinan tangan yang menciptakan berbagai tas sekolah dan tas kulit.

Rinaldy kini tengah menjadi sorotan usai mahkota buatannya dipakai selebritas Amerika Serikat, Kylie Jenner.

Saat melakukan kampanye untuk koleksi merek make up-nya, Kylie Cosmetics, dia mengenakan mahkota mewah karya desainer Tanah Air, Rinaldy Yunardi.

Kampanye make up King Kylie ini menampilkan Jenner tampil glamor dengan mahkota gemerlap tersebut. Desainer Rinaldy pun menunjukkan pesona Kylie Jenner dengan mahkota mewah itu.

“Kylie Jenner wearing @rinaldyyunardiofficial crown for King Kylie campaign,” tulis Instagram Rinaldy.