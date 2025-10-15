Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Profil Rinaldy Yunardi, Desainer Kebanggaan Indonesia yang Bikin Mahkota untuk Kylie Jenner

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 16 Oktober 2025 |11:05 WIB
Profil Rinaldy Yunardi, Desainer Kebanggaan Indonesia yang Bikin Mahkota untuk Kylie Jenner
Profil Rinaldy Yunardi, Desainer Kebanggaan Indonesia yang Bikin Mahkota untuk Kylie Jenner (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Profil Rinaldy Yunardi, desainer kebanggaan Indonesia yang bikin mahkota untuk Kylie Jenner. Rinaldy Yunardi dibesarkan di lingkungan keluarga yang menyukai aneka kerajinan tangan.

Ayahnya merupakan seorang pengusaha di bidang kerajinan tangan yang menciptakan berbagai tas sekolah dan tas kulit.

Rinaldy kini tengah menjadi sorotan usai mahkota buatannya dipakai selebritas Amerika Serikat, Kylie Jenner.
Saat melakukan kampanye untuk koleksi merek make up-nya, Kylie Cosmetics, dia mengenakan mahkota mewah karya desainer Tanah Air, Rinaldy Yunardi.

Kampanye make up King Kylie ini menampilkan Jenner tampil glamor dengan mahkota gemerlap tersebut. Desainer Rinaldy pun menunjukkan pesona Kylie Jenner dengan mahkota mewah itu.

“Kylie Jenner wearing @rinaldyyunardiofficial crown for King Kylie campaign,” tulis Instagram Rinaldy.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/612/3197293/gas_whipping-kgJK_large.jpg
Lagi Viral Istilah Gas Whipping dan Jadi Sorotan Netizen, Apa Itu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/612/3197221/beruang-peZr_large.jpg
Viral! Seorang Ayah Duel dengan Beruang Ganas Demi Selamatkan Anaknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/25/3197069/viral-pZqI_large.jpg
Viral, Lisa BLACKPINK dan Ma Dong Seok Lagi Syuting Film di Bandung Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/612/3196913/viral-VYQP_large.jpg
Viral, Wanita di NTT Tega Tembak Mati Burung Hantu, Gara-Gara Ganggu Waktu Tidurnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/612/3196908/ridwan_kamil-Fbgv_large.jpg
Potret Ridwan Kamil Asyik Main Padel di Bali Usai Bercerai dengan Atalia Praratya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/612/3196768/kim_seon_ho-XJhR_large.jpg
Potret Romantis Kim Seon-ho dan Go Youn-jung di Balik Layar, Bikin Warganet Baper
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement