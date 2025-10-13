Viral Oknum ASN di Bengkulu Minta Maaf Usai Injak Alquran

JAKARTA – Viral oknum ASN di Bengkulu minta maaf usai menginjak-injak Alquran. Video berdurasi 1 menit ini pun viral dan membuat netizen geram.

Seorang ASN perempuan berinisial VA ini menginjak Alquran sambil marah-marah. Sambil menginjak Alquran dia mengucap sumpah dan menegaskan bahwa dia tidak melakukan kesalahan.

Saat ditelusuri Okezone, ternyata VA tengah mengalami masalah keluarga. Dia diduga melakukan perselingkuhan. Untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah, dia pun bersumpah.

Sayangnya, sumpah yang dia lakukan sambil menginjak Alquran ini tidak bisa dibenarkan. Banyak netizen geram dengan kelakukan VA dan menganggap bahwa dia telah menistakan agama.

“Alquran saya injak berarti membuktikan kalau aku tidak bersalah, kalau aku bersalah aku kena laknat,” kata dia dalam video yang beredar di media sosial.