BEAUTY

Tren Ghost Lashes, Solusi Make Up Tanpa Drama Bulu Mata Palsu 

Rani Hardjanti , Jurnalis-Rabu, 08 Oktober 2025 |11:49 WIB
Tren <i>Ghost Lashes</i>, Solusi <i>Make Up</i> Tanpa Drama Bulu Mata Palsu 
Selalu ada tren kecantikan baru yang viral salah satunya Ghost Lashes. (Foto: Elle)
A
A
A

JAKARTA - Selalu ada tren kecantikan baru yang viral di media sosial? Memang tidak semua tren bisa diterapkan, tapi terkadang muncul tren yang benar-benar booming, salah satunya ghost lashes. 

Ghost lashes menjadi sorotan usai tren di sejumlah fashion week. Ghost lashes merupakan tren make up yang lembut, ringan, dan bahkan nyaris tak terlihat. Nuansanya lembut dan ringan, sempurna untuk hari-hari terlihat rapi tanpa terkesan dandan menor. 

Jika penggunaan maskara yang menjanjikan volume ekstra besar dan bulu mata palsu yang begitu berat hingga membuat mata terasa berat untuk berkedip, tapi ghost lashes terasa seperti napas segar.

Apa Itu Ghost Lashes?

Ghost lashes adalah tampilan bulu mata soft-focus yang menonjolkan kesan ringan. Dikutip dari Elle, Rabu (8/10/2025), tehnik ini idak menekankan unsur ketebalan, gaya ini justru memberikan bingkai mata yang bersih dan lembut. Ini cocok buat Ladies yang ingin tampil rapi tanpa perlu ribet berdandan. 

Nama “ghost” berasal dari efeknya yang sangat ringan, seolah tanpa bobot.

4 Sentuhan Ghost Lashes yang Perlu Diketahui  

1. Tehnik Less is luxe  
Tehnik ini menekankan semakin sedikit, semakin mewah
Caranya jepit bulu mata dari akar, lalu sapukan satu lapisan tipis maskara. Lalu pada sentuhan akhir bisa menyisir bulu mata untuk menggunakan spoolie bersih agar tampak lebih menyebar dan alami.

2. Brown is the new black 
Tehnik ini menekakan sentuhan cokelat adalah hitam yang baru. Untuk hasil yang lebih lembut, ganti maskara hitam dengan warna cokelat. Cara ini akan membuat mata tampak lebih cerah dan tidak terlalu tegas.

 

Halaman:
1 2
      
