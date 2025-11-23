Arti Tren Divorce Cake yang Viral di Medsos

JAKARTA - Arti tren divorce cake yang viral di medsos. Tren divorce cake atau kue perceraian kini ramai diperbincangkan karena digunakan sebagai simbol perayaan berakhirnya sebuah pernikahan, bukan sebagai kue manis untuk perayaan biasa.

Fenomena ini makin mencuat setelah Tasya Farasya merayakan status barunya sebagai janda usai Pengadilan Agama Jakarta Selatan resmi memutus pernikahannya dengan Ahmad Assegaf.

Melalui akun Instagramnya, beauty influencer berusia 33 tahun itu membagikan tiga foto kue bertema perceraian, masing-masing dengan pesan yang berbeda. Dalam unggahan pertama terlihat kue ungu dengan tulisan “Officially Unmarried (resmi cerai)”.

Kue kedua berbentuk hati berwarna kuning dengan pesan “Certified Independent Woman (perempuan independen bersertifikat)”. Sedangkan kue terakhir menampilkan kalimat “From Mrs to Miss (dari nyonya kembali jadi nona)”.

Unggahan Tasya yang telah mengumpulkan lebih dari 273.600 likes itu dibanjiri komentar ucapan selamat, baik dari sesama artis maupun para pengikutnya. Luna Maya turut memberikan tiga emoji mahkota, sementara Cinta Laura menunjukkan dukungannya lewat komentar singkat, “Love this.”

Contoh desain divorce cake

Beberapa desain kue perceraian yang sering ditemui antara lain:

Kue dengan tulisan seperti “I do, I did, I'm done, I'M FREE!!” atau “NEXT”.

Kue dengan figur pengantin yang saling membelakangi atau boneka pengantin yang “mengalahkan” pasangannya, sering kali dilengkapi tulisan “Newly Unwed”.

Kue berbentuk hati yang tampak retak sebagai simbol perpisahan.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)