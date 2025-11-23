Viral! Pocong Bawa QRIS saat Ngamen di Lampu Merah Bandung

JAKARTA – Viral pocong membawa QRIS saat mengamen di lampu merah Bandung. Beredar video seorang pengamen yang berdandan seperti pocong sambil membawa QR Code atau QRIS.

Aksi pengamen pocong ini pun viral di media sosial dan menuai banyak reaksi netizen. Dengan membawa QRIS, tak ada lagi alasan bagi masyarakat untuk tidak memberi dengan dalih tidak memiliki uang receh.

Dalam video yang diunggah akun Instagram Infosebandung, terlihat seorang pengamen berdandan pocong menempelkan logo QRIS miliknya ke kaca mobil. Penumpang di dalam mobil pun memberikan sedikit rezeki dengan memindai QRIS tersebut.

Sambil tersenyum, pocong itu mengucapkan terima kasih dan memberikan gestur kecupan kepada pemilik mobil. Aksi ini menuai pro dan kontra dari netizen. Sebagian setuju karena dinilai lebih praktis tanpa uang tunai, namun sebagian lainnya tidak setuju karena masyarakat seolah “terpaksa” memberi meski tidak membawa uang kecil.

Berikut beberapa komentar netizen:

“Maksa,” tulis akun eur****

“Smart people,” tulis emi***

“Udah pakai QRIS aja sekarang, pengamen enggak bisa alasan lagi nggak bawa duit cash,” tulis mir****

(Kurniasih Miftakhul Jannah)