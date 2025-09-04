Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Viral! 5 Tips Tren Make-up Glazed Donut Skin Pancarkan Kulit Glowing

Aira Cecilia , Jurnalis-Kamis, 04 September 2025 |19:03 WIB
Viral! 5 Tips Tren <i>Make-up Glazed Donut Skin</i> Pancarkan Kulit <i>Glowing</i>
Viral! 5 Tips Tren Makeup Glazed Donut Skin Pancarkan Kulit Glowing. (Foto: Makeup.com)
A
A
A

JAKARTA - Tren makeup Glazed Donut Skin sedang ramai dibicarakan dan diikuti oleh banyak beauty lovers di media sosial. Tampilan ini menawarkan efek kulit wajah yang tampak sehat, bercahaya, dan berkilau layaknya donat yang dilapisi glasir. 

Glazed donut skin ini justru menunjukkan bagaimana makeup bisa dipakai secara minimalis namun memberikan efek yang luar biasa. Tidak perlu banyak produk untuk mendapatkan hasil glowing sehat, cukup mengandalkan skincare dasar yang melembapkan ditambah sentuhan makeup ringan. 

Konsepnya adalah “less is more”. Dalam tren kulit donat mengkilap, rahasia tampil cantik bukan lagi terletak pada tumpukan produk makeup, melainkan pada bagaimana kulit dirawat agar tetap sehat dan lembap. Semakin sedikit produk yang dipakai, semakin terlihat hasil natural pada akhirnya.

Tren ini lebih menekankan skin-first atau mengutamakan kesehatan kulit dibandingkan sekadar menutupi kekurangan dengan riasan tebal. Dengan kulit yang terhidrasi dengan baik, riasan sederhana pun dapat memberikan efek bersinar dan memancarkan kesan segar.

Lalu, bagaimana cara untuk mendapatkan tampilan Glazed Donut Makeup? Ternyata, rahasianya ada pada teknik yang sederhana. 

Berikut langkah-langkah yang bisa Moms ikuti agar wajah terlihat sehat dan bercahaya layaknya donat yang dilapisi glasir, seperti dikutip nyxcosmetics, Kamis (4/9/2025). 

1. Gunakan Skin Preparation yang Tepat
Semua dimulai dari kulit yang terhidrasi. Bersihkan wajah dengan lembut, lalu aplikasikan toner, serum, dan pembap yang kaya akan hidrasi. Jangan lupa gunakan tabir surya agar kulit tetap terlindungi dari sinar UV. Skin prep yang maksimal akan membuat riasan lebih menempel sempurna dan tahan lama.

 

Halaman:
1 2
      
