HOME WOMEN BEAUTY

Tak Lagi Bersisik, Ini 5 Kiat Kulit Lembap dan Glowing

Aira Cecilia , Jurnalis-Kamis, 04 September 2025 |18:05 WIB
Tak Lagi Bersisik, Ini 5 Kiat Kulit Lembap dan <i>Glowing</i>
Tak Lagi Bersisik, Ini 5 Kiat Kulit Lembap dan Glowing. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Kulit kering sering menjadi permasalahan banyak orang, terutama wanita. Niat hati ingin tampil cerah dan berseri, kenyataannya kulit kering hingga bersisik justru membuat wajah terlihat kusam dan tidak sehat. 

Kondisi ini tidak hanya mengganggu penampilan, tetapi juga bisa menurunkan rasa percaya diri. Dalam jangka panjang, kondisi kulit kering bahkan bisa memicu munculnya garis halus lebih cepat, membuat kulit tampak menua sebelum waktunya. 

Kulit yang kering dan bersisik juga cenderung lebih sensitif terhadap paparan sinar matahari maupun polusi, sehingga mudah mengalami kemerahan atau peradangan.

Kelembapan merupakan hal yang sangat penting karena air berperan besar dalam menjaga elastisitas kulit, membuatnya tetap lembut, serta memperkuat lapisan pelindung alami kulit. Saat kulit terhidrasi dengan baik, kemampuannya untuk bertahan menghadapi stres lingkungan seperti polusi dan paparan sinar UV akan semakin optimal.

Lalu, bagaimana cara sederhana yang bisa dilakukan agar kulit tetap lembap dan terhindar dari kesan kering maupun bersisik? Berikut beberapa tips yang bisa Moms coba dalam keseharian, seperti dikutip Prevention, Kamis (4/9/2025). 

1. Gunakan Moisturizer dengan Kandungan Khusus Kulit Kering

Pelembap adalah “senjata utama” untuk menjaga kulit tetap sehat. Pilihlah moisturizer yang diformulasikan khusus untuk kulit kering, misalnya dengan kandungan hyaluronic acid, ceramide, atau shea butter. Bahan-bahan tersebut mampu mengunci kelembapan lebih lama sekaligus memperbaiki lapisan pelindung kulit yang rusak. Gunakan setiap pagi setelah mandi dan malam sebelum tidur agar kulit mendapatkan hidrasi maksimal.

 

