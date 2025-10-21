Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Safrie Ramadhan Viral Diduga Selingkuhan Jule, Ternyata Pernah Ceramah Ingatkan Kematian

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 21 Oktober 2025 |15:22 WIB
Safrie Ramadhan Viral Diduga Selingkuhan Jule, Ternyata Pernah Ceramah Ingatkan Kematian
Safrie Ramadhan Viral Diduga Selingkuhan Jule, Ternyata Pernah Ceramah Ingatkan Kematian (Foto: Instagram)
JAKARTA – Safrie Ramadhan mendadak viral karena diisukan sebagai selingkuhan selebgram Julia Prastini alias Jule. Kemunculannya di publik kali ini bukan dalam rangka klarifikasi atas isu yang beredar, melainkan sebagai penceramah di sebuah acara kampus melalui Zoom meeting.

Potongan video tersebut diunggah di akun X @somexthread pada Sabtu (19/10/2025). Hingga Selasa (21/10/2025) siang, video itu telah ditonton jutaan kali.

Dalam video tersebut, Safrie mengingatkan soal kematian beserta dalilnya, dengan tujuan mengajak untuk menyadari bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara.

“Maksud saya di sini membawakan ceramah tentang kematian beserta dalilnya agar kita menyadari bahwa hidup di dunia ini hanyalah sesaat,” ujar Safrie.

“Saking sibuknya memikirkan dunia, tiba-tiba kematian itu datang tanpa kita sadari,” tambahnya.

Halaman:
1 2 3
      
