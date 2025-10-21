Viral Ceramah Ustaz Yusuf Mansur Tantang Jemaah Jual Rumah demi Masuk Pesantren

JAKARTA – Ustaz Yusuf Mansur kembali viral setelah potongan video ceramahnya beredar di media sosial. Dalam video yang diunggah akun TikTok @de.dhi, Yusuf Mansur menantang para jemaah untuk menjual rumah dan mobil mereka agar bisa fokus menghafal Al-Qur’an di pesantren miliknya.

Awalnya, Yusuf Mansur bercerita tentang keberhasilan para santri yang mampu menghafal 30 juz dalam waktu satu bulan. Ia mengatakan bahwa para orang tua tidak perlu khawatir jika anaknya masuk ke pesantrennya, karena para santri dapat menghafal Al-Qur’an dalam waktu singkat.

“Pertanyaannya, kita-kita gimana nih, Ustaz? Gitu kan ya. Ini terus saya pikirin, dan saya menantang buat teman-teman semua. Siapa yang sudah punya rumah sendiri? Siapa yang sudah punya mobil sendiri? Kalau ada, jual. Jual lalu nyantren. Asik nih,” ujar Yusuf Mansur dalam potongan video tersebut.

Video itu pun menuai beragam kritik dari warganet. Banyak yang mempertanyakan ajaran yang disampaikan sang ustaz. Tak sedikit pula yang menilai Yusuf Mansur kerap membahas soal uang dalam setiap ceramahnya.

Beberapa komentar warganet di antaranya berbunyi:

“Mansur itu ustaz apaan ya, kok setiap ceramah pasti urusan uang mulu,” tulis akun @nikoy.

“Rumah dijual… lah terus kitanya ngontrak gitu ya?” tulis akun @rudiperdana.