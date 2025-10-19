Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Artis yang Souvenir Pernikahannya Paling Mewah

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 19 Oktober 2025 |21:41 WIB
5 Artis yang Souvenir Pernikahannya Paling Mewah
5 Artis yang Souvenir Pernikahannya Paling Mewah (Foto: Okezone)
JAKARTA – Lima artis yang souvenir pernikahannya paling mewah. Dalam setiap pesta pernikahan artis, souvenir kerap menjadi perhatian.

Souvenir yang diberikan ini tidak hanya menjadi kenang-kenangan, tapi juga menjadi bagian penting dari keseluruhan estetika dan kesan pernikahan.

Beberapa artis Indonesia ini menyiapkan souvenir mewah pada pernikahannya. Siapa saja mereka?

Berikut adalah artis yang souvenir pernikahannya paling mewah:

1. Amanda Manopo dan Kenny

Amanda Manopo dan Kenny Austin memberikan souvenir parfum mewah, logam mulia, produk skincare, hingga tumbler. Selain itu, setiap tamu undangan juga menenteng alat elektronik, seperti TV 32 inci, juicer, dan microwave.

2. Luna Maya dan Maxime Bouttier

Luna Maya dan Maxime Bouttier memberi mesin kopi sebagai buah tangan bagi para tamu undangan, dengan harga yang menarik perhatian warganet. Produk ini dibanderol seharga Rp2.799.000 berdasarkan harga di toko resmi NOD di marketplace. Tamu juga menerima bingkisan lainnya seperti satu set cangkir, rangkaian produk perawatan kulit dan rias wajah, suplemen kesehatan, hingga voucher untuk layanan perawatan laser.

3. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina

Dikenal sebagai pasangan sultan, Raffi dan Gigi membagikan parfum aromaterapi impor dari Swiss sebagai souvenir pernikahan. Aroma mewah dan packaging elegan membuat tamu merasa seperti tamu VIP di pesta kerajaan.

 

