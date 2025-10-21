Unik! Profesi Wanita Beri Nama Anak Dibanderol Hampir Rp500 Juta

(Foto : sfchronicle)

JAKARTA - Memberikan nama kepada anak memang tidaklah mudah. Perlu waktu dan perenungan agar nama tersebut sesuai dan tepat.

Taylor A. Humphrey seorang wanita asal San Fransisco mampu membaca situasi itu menjasi sebuah profesi unik. Berawal dari memposting tentang rencana nama bayinya 10 yang lalu, kini malah menjadi profesi yang menghasilkan pendapatan yang cukup besar.

Humphrey yang kini berusia 37 tahun memiliki 100.000 pengikut gabungan di TikTok dan Instagram. Portofolionya terus berkembang dengan lebih dari 500 nama anak-anak yang dia bantu pilih.

Layanan penamaan untuk membuat nama bayi yang dilakukan oleh Humphrey harganya mencapai USD30.000 atau setara Rp496 Juta.

Humphrey adalah salah satu dari beberapa konsultan nama bayi profesional secara nasional yang pekerjaan penuh waktunya adalah membimbing calon orang untuk memberikan nama bagi calon anak mereka. Dia juga terkenal sebagai satu-satunya pemilik profesi ini di Bay Area, sehingga menjadikannya nomor satu di industri khusus ini.

Klien Humphrey berasal dari berbagai kalangan, mulai dari selebriti terkenal hingga orang kaya anonim. Jika membutuhkan email dengan beberapa rekomendasi nama maka dibanderol dengan USD200 atau setara Rp3,3 Juta.

Namun jika ingin makna penamaan yang lebih dalam seperti menggunakan silsilah nama keluarga, maka dimulai dari harga USD10.000 atau setara Rp165 Juta.