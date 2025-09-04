Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Agar Rambut Sehat, Yuk Cek Waktu Terbaik untuk Keramas

Aulia Rizky Utami , Jurnalis-Kamis, 04 September 2025 |16:26 WIB
Agar Rambut Sehat, Yuk Cek Waktu Terbaik untuk Keramas
Agar Rambut Sehat, Yuk Cek Waktu Terbaik untuk Keramas. (Foto: Freepik)
JAKARTA – Rambut bukan sekadar mahkota, tapi juga cerminan kesehatan dan gaya hidup seseorang. Banyak orang yang rajin keramas setiap hari demi menjaga rambut tetap bersih. 

Namun, tahukah kamu kalau waktu keramas yang tepat sebenarnya berbeda-beda, tergantung pada jenis rambut dan kebutuhan masing-masing?

Dikutip dari Verywell Health, Kamis (4/9/2025), frekuensi keramas yang ideal tidak bisa disamaratakan. Ada orang yang justru perlu keramas setiap hari, sementara sebagian lain cukup melakukannya seminggu sekali.

Rambut Berminyak

Bagi kamu yang memiliki rambut berminyak, tipis, atau cepat lepek, keramas setiap hari atau tiap beberapa hari sangat dianjurkan. Hal ini karena minyak alami (sebum) cepat menumpuk di kulit kepala sehingga rambut tampak kusam dan kotor. Keramas lebih sering membantu menjaga penampilan tetap segar.

Rambut Kering, Keriting, dan Tebal

Sebaliknya, bagi pemilik rambut kering, keriting, atau tebal, keramas sebaiknya dilakukan sekali seminggu atau secara mingguan. Alasannya, rambut tipe ini cenderung lebih kering sehingga membutuhkan kelembapan alami dari minyak di kulit kepala. Terlalu sering keramas justru bisa menghilangkan minyak alami dan membuat rambut makin rapuh.

 

