HOME WOMEN FASHION

Gaya Glamor Davina Karamoy Hadiri Perayaan Diwali, Netizen: Gak Pernah Gagal

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 21 Oktober 2025 |20:18 WIB
Gaya Glamor Davina Karamoy Hadiri Perayaan Diwali, Netizen: Gak Pernah Gagal
Gaya Glamor Davina Karamoy Hadiri Perayaan Diwali, Netizen: Gak Pernah Gagal. (Foto: TikTok Devina Karamoy)
A
A
A

JAKARTA - Aktris cantik Davina Karamoy turut menghadiri perayaan malam Diwali yang digelar di Jakarta pada Senin (20/10/2025). Malam Diwali itu digelar mewah dan dihadiri banyak kalangan selebritis dengan busana glamor bak artis Bollywood.

Di momen ini, bintang film Ipar Adalah Maut itu bikin netizen terpesona lantaran tampil cantik dengan busana khas wanita India. Kecantiknnya terlihat dari postingan Davina di akun TikTok-nya @davinakaramoy, ketika asyik membuat konten.

“Happy Diwali,” tulis Davina dikutip Selasa (21/10/2025).

Davina terlihat memesona dengan atasan crop bernuansa hitam dan emas yang terlihat elgan dan memukau. Ia juga mengenakan rok hitam dengan corak emas serupa dan senada dengan top yang ia kenakan.

Davina juga memadukan kain transparan berwarna hitam di bagian pundaknya yang menambah nuansa busana India yang kental. Aksesoris glamor seperti gelang dan kalung emas juga memberikan kesan mewah dan membuat outfit-nya semakin sesuai dengan tema Diwali.

 

Halaman:
1 2
      
