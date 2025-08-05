Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral! Pasangan Pengantin Digendong saat Melewati Kali Pemali, Mitosnya Biar Rumah Tangga Langgeng

Yoga Prabowo Pongdatu , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |21:05 WIB
Viral! Pasangan Pengantin Digendong saat Melewati Kali Pemali, Mitosnya Biar Rumah Tangga Langgeng
Viral! Pasangan Pengantin Digendong saat Melewati Kali Pemali, Mitosnya Biar Rumah Tangga Langgeng (Foto: X)
A
A
A

JAKARTA - Viral sebuah video pasangan pengantin digendong saat melintasi Kali Pemali di Brebes menjadi viral di media sosial. Dalam video tersebut, mempelai perempuan tampak digendong bersama dengan pasangannya sambil mengenakan pakaian pengantin lengkap, saat melintasi aliran sungai yang dikenal angker dan disakralkan masyarakat setempat.

Ternyata, aksi menggendong ini bukan sekadar romantis atau simbol kasih sayang. Ada makna kultural dan kepercayaan lokal yang menyertainya. Masyarakat di sekitar Kali Pemali meyakini bahwa aliran sungai tersebut menyimpan kekuatan gaib, dan diyakini angker oleh warga sejak zaman dahulu.

Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun. Tak hanya menggendong, pasangan pengantin juga dianjurkan membawa sesajen sebagai bentuk penghormatan terhadap penjaga gaib sungai. Sesajen ini biasanya berupa kembang, makanan tradisional, dan dupa, yang diletakkan di tepi sungai sebelum melintasinya.

viral

Kali Pemali, yang membelah wilayah Brebes dan sekitarnya, bukan hanya dikenal sebagai sumber kehidupan warga, tetapi juga dipercaya memiliki aura mistis. Tak heran jika berbagai cerita tentang penunggu atau makhluk tak kasat mata di sekitar sungai menjadi bagian dari kisah turun-temurun.

Bagi sebagian warga, mitos ini tetap dipegang teguh. Terutama oleh calon pengantin yang hendak menuju lokasi pernikahan dan harus melewati aliran sungai ini.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/194/3164445/viral-bNQz_large.jpg
Momen Foto Bareng Aira Yudhoyono dan Shafeea Ahmad, Kayak Anak Kembar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/194/3164298/cucu_bung_hatta-9aZK_large.jpg
Profil dan Potret Gustika Jusuf Hatta, Cucu Cantik Bung Hatta yang Pakai Kebaya Hitam di HUT RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/611/3164217/zara-0iVD_large.jpg
3 Potret Terbaru Zara, Putri Ridwan Kamil, Makin Anggun dan Dewasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/612/3164081/viral-vBDh_large.jpg
WNI Mau Buka Biro Jodoh untuk Wanita Indonesia yang Cari Pasangan Bule
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/612/3164073/guru_viral-pfwM_large.jpg
Viral Kedekatan Guru dengan Murid Berkebutuhan Khusus, Menyentuh Hati Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/194/3163578/viral-u2dD_large.jpg
Viral Lomba Fashion Show Unik Bajunya dari Sayur-sayuran
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement