Viral! Pasangan Pengantin Digendong saat Melewati Kali Pemali, Mitosnya Biar Rumah Tangga Langgeng

JAKARTA - Viral sebuah video pasangan pengantin digendong saat melintasi Kali Pemali di Brebes menjadi viral di media sosial. Dalam video tersebut, mempelai perempuan tampak digendong bersama dengan pasangannya sambil mengenakan pakaian pengantin lengkap, saat melintasi aliran sungai yang dikenal angker dan disakralkan masyarakat setempat.

Ternyata, aksi menggendong ini bukan sekadar romantis atau simbol kasih sayang. Ada makna kultural dan kepercayaan lokal yang menyertainya. Masyarakat di sekitar Kali Pemali meyakini bahwa aliran sungai tersebut menyimpan kekuatan gaib, dan diyakini angker oleh warga sejak zaman dahulu.

Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun. Tak hanya menggendong, pasangan pengantin juga dianjurkan membawa sesajen sebagai bentuk penghormatan terhadap penjaga gaib sungai. Sesajen ini biasanya berupa kembang, makanan tradisional, dan dupa, yang diletakkan di tepi sungai sebelum melintasinya.

Kali Pemali, yang membelah wilayah Brebes dan sekitarnya, bukan hanya dikenal sebagai sumber kehidupan warga, tetapi juga dipercaya memiliki aura mistis. Tak heran jika berbagai cerita tentang penunggu atau makhluk tak kasat mata di sekitar sungai menjadi bagian dari kisah turun-temurun.

Bagi sebagian warga, mitos ini tetap dipegang teguh. Terutama oleh calon pengantin yang hendak menuju lokasi pernikahan dan harus melewati aliran sungai ini.